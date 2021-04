S prilagajanjem do vedno novih zmag

Oglasno sporočilo

V družbi Coca-Cola HBC na začetku vsakega leta temeljito analiziramo zadnjih 12 mesecev in poskusimo določiti ključne elemente, ki so bistveno vplivali na naše deležnike in našo poslovno uspešnost. Letos je bilo ocenjevanje zaradi vpliva pandemije bolj zapleteno.

"Zmagali bodo tisti, ki se zmorejo prilagoditi najhitreje in najpametneje," izpostavlja Zoran Bogdanović, glavni izvršni direktor v družbi Coca-Cola HBC. FOTO Coca-Cola HBC

Že takoj na začetku me je navdušilo, kako so se prilagodili naši zaposleni in naše podjetje – hitro, z veliko pozornostjo do vseh naših deležnikov in fokusom na naše prioritete. Verjamem, da je bilo prav to v središču naše sposobnosti "zmagovanja" v obdobju zadnjega leta dni. Glede na to, da potrošniki in kupci zahtevajo vse več, mi je jasno, da bodo zmagali tisti, ki se zmorejo prilagoditi najhitreje in najpametneje.

Svetovni gospodarski forum je nedavno izpostavil kritično razmišljanje in reševanje težav kot dve izmed najpomembnejših veščin, ki jih bomo potrebovali v naslednjih petih letih. Ti dve pa morajo dopolnjevati samoupravljanje, aktivno učenje, odpornost in agilnost. Posebej sem ponosen, kako je prav vsak del našega podjetja izkazal te veščine v zadnjih 12 mesecih.

Bolj kot razmišljam, bolj se zavedam, kako daleč smo prišli pri vnašanju operativne agilnosti v našo kulturo v zadnjih nekaj letih. In čedalje bolj se zavedam, da določene stvari dojemamo kot samoumevne. Ta kriza je znova pokazala, da je prispevek vsakega posameznika ne glede na raven ali razred delovnega mesta pomemben in edinstveno dragocen. Gre za prispevek in odziv vsakega posameznika, ki odloča o našem kolektivnem uspehu. Prav ta agilnost in prilagodljivost sta igrali bistveno vlogo pri doseganju naše poslovne uspešnosti v najtežjem letu doslej.

Ta organizacijski premik se ni zgodil po naključju. V zadnjih nekaj letih smo načrtno vlagali vire v krepitev temeljnih prednosti našega podjetja, ki bodo pospešile proces prilagajanja: agilna miselnost, najmočnejši, najširši in najbolj fleksibilen portfelj v industriji, pristna partnerstva s kupci in skupnostmi, digitalna in tehnična infrastruktura ter odpornost oskrbovalne verige. Vsi ti elementi so igrali vlogo pri tem, da smo se bili sposobni prilagoditi in zmagovati v letu 2020. Še posebej smo ponosni, da v naših polnilnicah nismo izgubili niti dneva proizvodnje, da smo ohranili storitve za naše kupce ter vseskozi podpirali naše zaposlene in skupnosti.

Moč in širina našega portfelja sta nam omogočili, da smo se hitro odzvali na nove priložnosti za uživanje pijač, še posebej v dinamičnem tržnem okolju. Pandemija je zagotovo pospešila premike v vedenju potrošnikov, saj so naši domovi postali epicenter življenja ter okolje za delo, druženje in zabavo.

Ker so bili mnogi izmed kupcev, ki prodajajo naše izdelke v gostinskih lokalih, prisiljeni zapreti svoja vrata, smo morali znova oceniti ustreznost naših prodajnih kanalov in marketinške strategije. Na naših trgih smo okrepili podporo živilskim trgovinam, trgovinam z mešanim blagom in bencinskim servisom, s čimer smo ustvarili nove ponudbe za rastoče področje različnih priložnosti uživanja pijač doma s posebnim poudarkom na krepitvi relevantnosti naših gaziranih brezalkoholnih pijač za čas, preživet pred zasloni in med odmorom za malico.

V prihajajočem desetletju kava za nas pomeni ključno priložnost, a začetek prodaje na 14 trgih med svetovno pandemijo ni lahka naloga. Zahvaljujoč partnerstvom z našimi kupci in predanosti naših zaposlenih smo se zmogli prilagoditi in se odzvati na potrebe ljubiteljev kave po izkušnji uživanja kave doma, ki je skoraj enaka tisti v kavarni. Enako iznajdljivost in ustvarjalnost smo pokazali na področju naših gaziranih brezalkoholnih pijač za odrasle, kot je Schweppes v kombinaciji z žganimi pijačami, ki jih distribuiramo z namenom spodbuditi navdušenje za uživanje v aperitivu doma.

Naša slovenska ekipa je v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije zasnovala kampanjo Obrok za medaljo, katere cilj je spodbujati zdravo prehrano in aktiven življenjski slog. V sklopu te kampanje slovenski olimpijci svetujejo, kako pripraviti preproste in zdrave obroke, ki so primerni kot del športne prehrane. Slednja pa je skupaj s telesno aktivnostjo še posebej pomemben dejavnik za ohranjanje zdravja.

Naše marketinške in prodajne ekipe so v sodelovanju z našimi kupci razvile bolj agilen dostop do trga, pri čemer so investirale v agregatorje ponudnikov hrane in dostavne kanale. To nam je omogočilo, da smo izkoristili priložnost, ki jo ponuja dostava hrane, in povečali število aktivacij spletnih potrošnikov pri vodilnih maloprodajnih trgovcih.

Digitalne rešitve so prav tako igrale ključno vlogo pri zagotavljanju podpore kupcem, kar je omogočilo našim ekipam za prodajo na terenu, da so se intenzivneje posvečale dejavnostim za krepitev dodane vrednosti. Prenovili smo naš spletni portal za kupce, kar je zajemalo vzpostavitev sistema za digitalno naročanje in tehnologijo za branje slik za skeniranje polic. Te inovacije so olajšale delovanje naših kupcev in zagotovile, da naši izdelki pridejo brez težav iz skladišč na police. Skozi celo leto je investiranje v plačilne sisteme za plačevanje s kartico na prodajnih avtomatih omogočilo ključne brezstične rešitve za naše potrošnike.

Verjamemo tudi, da prilagodljivost pomeni prepoznavanje in odzivanje na skrbi drugih. To prepričanje oblikuje našo zavezanost podpori, ki jo zagotavljamo skupnostim že 70 let. Sodelovanje z našimi partnerji v družbi The Coca-Cola Company in naše globoke korenine v skupnostih nam omogočajo, da lahko delujemo hitro in sočutno.

V Sloveniji je na primer Coca-Cola v letu 2020 z donacijo v višini 100 tisoč ameriških dolarjev podprla humanitarna prizadevanja Rdečega križa Slovenije v boju proti bolezni covid-19. Poleg finančne pomoči je Coca-Cola Rdečemu križu Slovenije, pa tudi zdravstvenemu osebju, gasilcem in ranljivim skupinam občanov podarila tudi več kot pet tisoč litrov vode in pijač.

Ta in stotine drugih primerov na naših trgih dokazujejo, kako smo se prilagodili med pandemijo, zahvaljujoč vlaganju v naše zaposlene in njihovemu močnemu prepričanju o našem skupnem namenu. Hitro in trajnostno okrevanje, ki ustvarja vrednost za vse nas, bo nadvse zahtevna, a izpolnjujoča naloga. Če bo prilagodljivost postala nepogrešljiv del našega razmišljanja in kulture in bomo ohranili skrb za naše zaposlene in partnerje, s katerimi delimo svoje potovanje, sem prepričan, da korakamo novim zmagam nasproti.

Coca-Cola HBC bo aprila za predstavnike vodstva gostila svojo prvo virtualno konferenco na globalni ravni. Tema? #Adapt2Win.

Zoran Bogdanović, glavni izvršni direktor Coca-Cola HBC

