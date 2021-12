Priložnost za vsa inovativna zagonska podjetja, ki se ukvarjajo z razvijanjem izdelkov ali storitev za hišne ljubljenčke

Oglasno sporočilo

Purina vabi najustvarjalnejša evropska podjetja (tudi slovenska), ki se ukvarjajo z razvijanjem izdelkov in storitev za hišne ljubljenčke, da postanejo del najnovejše izdaje inovativnega programa Unleashed . Pod pokroviteljstvom Purina Accelerator Laba program Unleashed vabi vse zainteresirane, da se do 31. 12. vključijo v akceleracijski program za območje Evrope, Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, ki prvič poteka tudi v Sloveniji.

Cilj programa Unleashed je odkriti tudi nova zagonska podjetja, ki se pri svojem delu osredotočajo na razvijanje inovativnih izdelkov in storitev za hišne ljubljenčke, in jim tako pomagati pri njihovi rasti in razvoju. Zagonska podjetja bodo ocenjena na podlagi relevantnosti njihove ideje ter zanesljivosti in trajnosti njihovega poslovnega modela.

Vsako zagonsko podjetje, uvrščeno v program Unleashed, bo izbrala in podprla izbrana ekipa Purininih strokovnjakov, ki bodo njihovo rast pospešili prek strukturiranega, financiranega 24-tedenskega projekta. Projekt se izvaja tretje leto in prvo leto v Sloveniji. Izbranih bo do šest zmagovalnih zagonskih podjetij, ki bodo imela s ciljem nadaljnjega razvoja popolno podporo multidisciplinarne ekipe PURINA. Med programom bodo podjetniki in zaposleni Purine s pomočjo financiranja v vrednosti do 50 tisoč evrov skupaj razvijali projekt izmenjave vrednosti.

Kako sodelovati? Za sodelovanje se preprosto prijavite tukaj.

Pomembni datumi: 31. december 2021: Zapiranje prijav April 2022: Objava zmagovalcev April do oktober 2022: Izvajanje akceleracijskega programa 2022

Inovativni programi

Program je v preteklosti podprl inovativne podjetnike, kot je na primer ekipa, ki stoji za blagovno znamko BorrowMyDoggy hitrorastočega britanskega podjetja, ki lastnikom hišnih ljubljenčkov pomaga poiskati skupnost ljubiteljev psov v njihovi lokalni četrti.

"V letu 2021 program Unleashed drugič poteka na Hrvaškem. Cilj projekta je iskreno partnerstvo pri testiranju in učenju, sam projekt pa je do zdaj dokazal, da so imela zagonska podjetja in Purinine ekipe zaradi edinstvene zasnove našega pospeševalnika resnične koristi. Izjemno se veselim našega drugega leta in vabim vsa zagonska podjetja, da se prijavijo," je povedala Daria Milolož, Brand Manager v Purini za Hrvaško, Slovenijo in BiH.

Nestlé Purina PetCare bogati življenje hišnih ljubljenčkov in ljudi, ki jih imajo radi. Purina, ustanovljena leta 1894, s ponudbo znanstveno zasnovanih prehranskih inovacij psom in mačkam pomaga živeti dlje in bolj zdravo. Purinini izdelki spadajo med najzanesljivejše in najbolj priljubljene izdelke za nego hišnih ljubljenčkov na svetu, vključno z linijami Purina ONE, Felix, Gourmet, Friskies, Darling, Pro Plan in Chow.

Več kot 500 znanstvenikov, veterinarjev, nutricionistov in strokovnjakov za nego hišnih ljubljenčkov zagotavlja našo predanost neprekosljivi kakovosti in prehrani. Purina spodbuja odgovorno skrb za hišne ljubljenčke prek naših znanstvenih raziskav, naših izdelkov in podpore organizacijam, povezanim s hišnimi ljubljenčki. Purina je del podjetja Nestlé, globalnega vodilnega podjetja na področju prehrane, zdravja in dobrobiti. Več informacij najdete tukaj.

