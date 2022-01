Pridružite se nam pri soustvarjanju regije, polne priložnosti

Oglasno sporočilo

Morda se zdi, da je Jugovzhodna Evropa včasih malo pozabljen del naše celine. A v njej delujemo podjetja, ki nam je za razvoj in dobrobit te regije še kako mar. V NLB Skupini jo imenujemo kar naš dom. V njo verjamemo z vsem srcem in želimo, da se razvija, saj nas povezuje veliko več, kot se zdi na prvi pogled. Da bi lahko prepoznali in pomagali razvijati njen potencial, pa moramo nenehno vlagati v razvoj svojih zaposlenih. In to nam že sedem let zapored potrjuje tudi certifikat Top Employer.

Certifikat Top Employer prejmemo delodajalci, ki na prvo mesto postavljamo svoje zaposlene in jih vidimo kot najpomembnejšo vrednost, ki omogoča dolgoročen uspeh podjetja. Certifikat zagotavlja, da se podjetje osredotoča na kakovosten odnos s svojimi zaposlenimi v njihovem celotnem življenjskem ciklu, se pravi od prvega zaposlitvenega pogovora do odločitve za karierni prehod in nove poklicne izzive. To je še posebej pomembno v negotovih časih, ki jih trenutno doživljamo. Prejemniki certifikata smo tudi s tem pokazali, da na prvo mesto postavljamo dobro počutje zaposlenih.

Kot do družine prijazno podjetje skrbimo za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih. To jim med drugim omogočamo tudi z delom od doma, ki povrhu še prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa, nastalega pri prevozu na delo.

Zaposleni še posebej cenijo, da imajo na voljo neskončne priložnosti za osebni razvoj in učenje. Leta 2021 so zaposleni izobraževanju namenili več kot 74 tisoč ur, izvedli pa smo tudi osem programov za telesno in duševno zdravje ter osebnostno rast. Spodbujamo in omogočamo tudi samoučenje s platformo Udemy for Business, kjer je zaposlenim na voljo več kot pet tisoč aktualnih spletnih izobraževanj.

"Aktivno razvijamo organizacijsko kulturo, ki gradi na sodelovalnih elementih. Izmerili smo trenutno stanje organizacijske kulture in poslušali zaposlene, kje se moramo kot zaposlovalec še izboljšati. Letno merimo tudi zavzetost in uvajamo potrebne izboljšave. Hkrati pa želimo opolnomočiti tudi vodje, ki so ključno gonilo sprememb v podjetju. Še ena posebna skupina zaposlenih so talenti, ki jih redno identificiramo ter jim omogočamo, da se razvijajo in učijo tudi zunaj svojega delovnega področja. Vse te kadrovske prakse vpeljujemo z namenom, da postanemo atraktiven zaposlovalec tudi prek meja bančništva – za netipične bančne profile, saj vse bolj postajamo IT-podjetje," poudarja direktorica Upravljanja s kadri in razvoja organizacije v NLB Vesna Vodopivec.

Le široka paleta naprednih kadrovskih praks, ki so jo prepoznali tudi pri Top Employers Institute, našim zaposlenim omogoča, da sooblikujejo najnovejše trende v finančni industriji. Delo z najsodobnejšimi tehnologijami in možnost učiti se od najboljših v visoko strokovni ekipi pa zaposlenim pomaga uresničevati izjemen potencial naših strank. Tako jim lahko ves čas stojimo ob strani z inovativnimi rešitvami in strokovnimi nasveti. Na ta način krepimo stabilnost gospodarstva, spodbujamo rast in skrbimo za tisto, kar jim pomeni največ.

