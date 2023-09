Predsednik skupine Hisense Fisher Yu osrednji govorec na sejmu IFA 2023

Oglasno sporočilo

Hisense celostno ponudbo izdelkov za dom razstavlja na stojnici Go Tech, and Beyond.

Globalna korporacija Hisense je danes kot vodilni partner sejma IFA na sejmu debitirala z osrednjim nastopom. Predsednik skupine Hisense Fisher Yu je imel govor na temo prihodnosti tehnologije (ang. The Scenario-driven Future of Tech). Obljubil je, da bo podjetje k svojim inovacijam nadaljevalo pristop, "usmerjen s scenarijem", in se osredotočalo na visokokakovostno rast v domačem okolju in zunaj njega, ter napovedal, da bo Hisense uradni partner UEFA EURO 2024™, kar bo že tretji zaporedni skupni turnir UEFA EURO.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Hisense je dosegel izjemen uspeh pri mednarodni širitvi, saj podjetje zdaj posluje v več kot 160 državah in je leta 2022 postalo drugi največji proizvajalec televizorjev na svetu. Z uporabo zaslonov za povezovanje integriranih omrežij in storitev v oblaku ter zagotavljanjem prilagojenih storitev s pristopi, ki temeljijo na scenarijih, je Hisense vzpostavil močan tehnični sistem: "Zasloni, operacijski sistem in platforma." V prihodnje namerava Hisense razširiti svoje omrežje zaslonov ter nenehno izboljševati sistem VIDAA OS in platformo ConnectLife. Prav tako upajo, da bodo izboljšali personalizirane storitve in splošno uporabniško izkušnjo.

Oblikovanje tehnološke prihodnosti s poudarkom na ljudeh

Na letošnjem sejmu IFA Hisense pod geslom Go Tech, and Beyond predstavlja svojo osnovno paleto izdelkov za dom in inovativne povezljive tehnologije, vključno z najnovejšimi dosežki v svojem portfelju. To vključuje televizorje UX, U8, Laser TV, hladilnike serije PureFlat s pametnimi velikimi zasloni ter aparate na področju kuhanja, pomivanja posode in pranja oblačil.

Foto: Hisense

Hisense na sejmu IFA poudarja tudi inovativne tehnologije, ki jih ponuja, ter moč in interaktivnost svoje linije izdelkov. Pri tem se osredotoča na vrhunsko tehnologijo, umetniško oblikovanje in predstavitev izdelkov v različnih vsakdanjih okoljih oz. scenarijih – sem spadata tudi posebno območje za igranje videoiger na televizorju U7 in umetniška galerija s televizorjem Frame, ki daje domu poseben umetniški pridih. Poleg tega je na stojnici Hisense razstavljen tudi pokal UEFA EURO 2024™.

Poleg nekaterih najnovejših izdelkov so na ogled tudi nekatere Hisensove tehnologije, vključno s kakovostjo slike, VIDAA in ConnectLife. Platforma ULED X premika meje kakovosti slike zaradi zanimivih inovacij, kot so optični sistem Hi-Light, čipovje Hi-View Engine X in najsodobnejše komponente zaslona Obsidian. Operacijski sistem VIDAA OS prinaša veliko dodano vrednost z vrhunskimi vsebinami, funkcijami in cenovno ugodno strojno opremo. ConnectLife se osredotoča na potrebe uporabnikov po zdravju, udobju in varčevanju z energijo ter uporabnikom ponuja širok nabor scenarijev in storitev, vključno s pametnimi kuhinjami, pametno energijo, pametnimi storitvami, pametnim čiščenjem zraka in pametno nego. Hisense je z uporabo lastne tehnologije razvil tudi digitalni laserski motor naslednje generacije (LPU). Z njim lahko natančno nadzoruje svetlobo na nanometrski ravni, s čimer doseže širok barvni razpon in natančno obnovo barv.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Kako najti Hisense na sejmu IFA 2023? Podjetje Hisense vabi na stojnico na sejmu IFA 2023, kjer bodo predstavili, kako z inovacijami oblikujejo prihodnost življenja doma, prihodnost zabave in tudi prihodnost drugih področij. Sejem IFA 2023 bo na sejmišču Messe Berlin, Messedamm 22, v Berlinu. Dogodek traja od 1. do 5. septembra 2023 od 10.00 do 18.00. Hisense lahko obiščete v hali 23a.

Naročnik oglasnega sporočila je Hisense.