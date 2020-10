Britanski spletni ponudnik mobilnega bančništva Revolut se je zaradi brexita preselil v Litvo, kar pomeni, da je zaprl račune uporabnikov v Veliki Britaniji in jih odprl v Litvi.

Finančna uprava (Furs) ob tem opozarja, da morajo vsi zavezanci, ki imajo račune pri Revolutu, spremembo prijaviti Fursu v osmih dneh po odprtju računa oziroma po spremembi podatkov računa. Furs namreč podatkov o tujih računih ne pridobiva v aktualnem času iz uradnih registrov in evidenc, zato jih morajo zavezanci sporočiti sami.

To pa še ne pomeni, da lahko svoj račun skrijete pred Fursom. Furs namreč informacije o računih, ki jih imajo slovenski rezidenti v tujini, pridobi vsako leto prek samodejne mednarodne izmenjave podatkov med državami, ki si podatke o tekočih računih vsako leto izmenjajo do konca septembra.

Kako Fursu javim spremembo?

Najpreprosteje to uredite prek Fursovih storitev elektronskega poslovanja eDavki, in sicer z obrazcem DR-Račun.

Lahko pa tudi osebno ali po pošti (na obrazcu DR-02 za fizične osebe, na obrazcu DR-03 za fizične osebe z dejavnostjo in na obrazcu DR-04 za pravne osebe), in sicer na kateremkoli finančnem uradu (razen Posebnem finančnem uradu in Generalnem finančnem uradu). Seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani finančne uprave. V obrazec je treba vpisati identifikacijske podatke in v rubriko 10 podatke o tujem računu.

Foto: Revolut

Prijavi je treba priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica, pogodba o odprtju bančnega računa, posnetek zaslona IBAN računa ipd.), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov. Pri vpisu številke računa je treba biti pozoren, da se ne vpiše številka bančne kartice, pač pa številka računa (v strukturi IBAN, vedno tudi z vodilno oznako države, npr. LT), opozarjajo na Fursu.

Veliko uporabnikov računa sploh še ni prijavilo

Po podatkih Fursa je imelo 29. septembra 18.517 davčnih zavezancev odprte 18.804 račune pri Revolutu.

A po podatkih, ki so jih konec leta 2019 pridobili v oddaji Koda na TV Slovenija, ima v spletni banki Revolut odprte račune kar 35 tisoč Slovencev. To pomeni, da več kot 16 tisoč Slovencem grozi, da bodo morali plačati od 200 do 1.200 evrov, kolikor znaša globa, če ne prijaviš računa v tujini.

Spletna denarnica je postala plačilni račun



Revolut je najprej deloval kot spletna denarnica, ki je ni bilo treba prijaviti Fursu. Pred dvema letoma pa je podjetje dobilo evropsko bančno licenco in svojo storitev nadgradilo tako, da je spletna denarnica - tudi pri obstoječih uporabnikih - prevzela funkcijo plačilnega računa. Tako morajo vsi uporabniki Revoluta, ne glede na to, kdaj so to postali, račun prijaviti Fursu.

Preberite še: