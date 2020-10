Poslujete v EU? Spoznajte, kako vam lahko dostavna služba pomaga pri ohranjanju tržnega deleža

Oglasno sporočilo

Eden od pomembnejših partnerjev podjetij, ki poslujejo na tujih trgih, so tudi dostavne službe. Spoznajte 3 prednosti, katere vam lahko, s pravim izborom dostavne službe, ohranijo povezave s tujimi trgi, olajšajo izvozno poslovanje in pomagajo pri rasti podjetja!

Ohranjanje svojega tržnega deleža na čedalje bolj spremenljivih tujih trgih je izjemno zahtevno.

Zahtevajte dostavno službo, ki pozna najnovejša pravila uvoza blaga

V ospredju delovanja dostavne službe je, s posebnim ozirom na trenutne čase, tudi nenehno odzivanje na spremenjene zakonodaje in navade potrošnikov. Kako nakupujejo potrošniki, kakšna so nova uvozna pravila in kako zagotoviti varnost dostave paketa? GLS Slovenija nenehoma nudi najbolj trenutne odgovore na ta vprašanja in svojim partnerjem nudi rešitve, ki omogočajo pošiljanje in prejetje paketa na najbolj sodoben način.

Varno dostavljen paket ohranja rast podjetja

Varna, nemotena dostava zagotavlja uspešnost poslovanja podjetja. GLS zato v ospredje postavlja zdravje in dobro počutje svojih zaposlenih, svojih strank, pošiljateljev in prejemnikov paketov. Uvedeni so bili novi postopki za varno dostavo, obenem pa so bile izvedene tudi številne investicije, ki zagotavljajo trdnost logistične mreže po Evropi in širše. Tako se v primeru izbire GLS dostavne službe lahko izognete morebitnim oviram in zagotovite nemoteno dostavo paketov vašim partnerjem in nakupov vašim kupcem, v najrazličnejših pogojih.

Dostavna veriga, ki optimizira število stikov med posredniki

Vsak stik šteje - ravno zato je dobro zaupati tistim, ki z najmanjšim številom stikov kar najhitreje (in najdlje) dostavijo vaše pakete. V času korona krize so pri GLS Slovenija odprli kar 3 nove regijske paketne centre GLS Depo: v Grosuplju, na Ptuju in v Krškem. Poleg hitrejše in optimizirane dostave je ključna prednost tudi v hitrejšem prevzemu paketov in učinkovitejši dostavi poslovnim partnerjem v tujini.

Tako poslovni kot zasebni uporabniki pa še posebej z veseljem pozdravljajo širitev glavnega HUB sortirnega centra v Ljubljani. Nova gradnja bo GLS Sloveniji omogočala osvežitev ponudbe z novimi storitvami, ki bodo omogočale takojšnje, neposredno izvrševanje naročil. Pričakovana je tudi optimizacija sortirnega postopka, ki bo izboljšala tranzitne čase za tujino in podaljšala skrajne roke za dostavo “naslednji dan” v Sloveniji. Številne pa se bodo razveselili tudi “same-day” dostave v istem dnevu!

Ohranjajmo poslovanje varno, skupaj Odgovornost za naše zdravje je v rokah vseh nas. Ob ponovni hitri širitvi virusa Covid-19 se pridružujemo pozivom k medsebojnem varovanju našega zdravja. Skupaj lahko s preventivnimi ukrepi dosežemo, da bo naše gospodarstvo ostalo obratujoče. Pošljite paket v Slovenijo in ostale evropske države hitro in zanesljivo, kar iz udobja vašega doma. Obiščite posljipaket.si.

