Pomembnost poslovnega mreženja v novi realnosti

V zadnjem času smo glede poslovnega mreženja v novi realnosti. Posledica koronakrize in karantene se je pokazala tudi v okrnjeni zmožnosti poslovnega druženja, kar občutijo predvsem samostojni podjetniki ter majhna in mikro podjetja, katerih značilnost je, da imajo relativno okrnjena finančna sredstva za promocijo in pridobivanje novih poslovnih kontaktov. Posledično imajo tudi manj trženjskega kadra, kar pripelje tudi do zmanjšanih možnosti zajema novih poslovnih kontaktov. Samostojni podjetniki in mikro podjetja so se v preteklosti zanašali predvsem na osebne stike in določena poslovna mreženja, ki so jim omogočala dostop do poslovnih skupnosti. Tudi v združenjih, ki so podpirala njihove mreženjske dejavnosti, so bili lahko aktivni na način "vizitkanja" in spoznavanja novih poslovnih partnerjev v živo. To se je marca nenadoma spremenilo in priča smo situaciji, v kateri je naenkrat, vsaj za nekaj mesecev, zavladal mreženjski mrk. O tem, kako mreženje doživljamo danes in kako ga bomo doživljali jutri, smo se pogovarjali z Danielo Bervar Kotolenko, partnerico podjetja CorpoHub d.o.o., ustanoviteljico Business Intelligence Centra ter mojstrico poslovnega mreženja in povezovanja.

Ga. Bervar Kotolenko, zdi se, da smo v obdobju mreženjskega mrka, kaj se je spremenilo?

Ne glede na to, da se je v zadnjih časih zgodil precejšen preobrat, ki ga nismo pričakovali, menim, da je še veliko možnosti za mreženje in spoznavanje poslovnih partnerjev. Če smo se še ob koncu lanskega leta družili, si z veseljem čestitali, segali v roko, je danes realnost poslovnega mreženja oblečena v masko. Tudi kadar imamo danes priložnost oditi na kakšen poslovni dogodek, razkužujemo roke in stojimo na primerni razdalji. Ko se z ljudmi pogovarjamo, lahko ujamemo mešane občutke do tega, seveda pogrešajo fizično bližino, pristen stik, nasmeh, ki se žal čez masko ne vidi, stisk roke in podobno. Pa vendar ne bi mogla govoriti o popolnem mreženjskem mrku, kajti prepričana sem, da je še ogromno načinov in priložnosti za mreženje, predvsem v virtualnem svetu, nekako pa v Sloveniji še nismo zares odkrili tega področja, ki je v tujini že zelo v razmahu.

Ali bo mreženje v živo izgubilo svoj pomen?

Še zdaleč ne, le priložnosti za srečanja v živo je ta trenutek manj. Sama sem bila kar na nekaj poslovnih mreženjih v zadnjem času. Ljudje so zelo radi prišli in nadaljevali tam, kjer so pred karanteno ostali. Opaziti je, da je nekaj zadržanosti in manj poudarka na zaključni pogostitvi, ob kateri so se udeleženci še največ mrežili. Obiskovalci dogodka si izmenjajo nekaj besed, se dotaknejo s komolci, tako da je izkoristek oz. izplen poslovnega mreženja nekako manjši. Zdaj je še toliko pomembnejše, da znamo izkoristiti priložnosti na poslovnem dogodku, da se jih udeležujemo z miselnostjo, da bo vsak kontakt v prihajajočih mesecih še kako pomemben. Bistveno je, da na mreženjskih dogodkih, ki jih danes ni veliko, vzpostavimo pristen stik, da se seznanimo tudi na osebni ravni in da naš odnos ni zgolj površinski z namenom hitrega ulova novih potencialnih partnerjev. Nihče si ne želi biti številka, kontakt v Excelovi bazi nekega posameznika, ki nam potem ponuja storitve, ki jih ne potrebujemo, želimo pa si biti povezani s posamezniki v širšem kontekstu in posledično poznavanju njihovih nadaljnjih poslovnih mrež.

Kaj bi rekli, kakšne so razlike med virtualnim mreženjem in mreženjem v živo?

Menim, da še nismo dodobra izkoristili mreženja, ki se ponuja virtualno. V zadnjem času smo lahko videli, da je veliko združenj ponudilo različne konference, strokovne vsebine, webinarje, srečanja, ki potekajo v živo, ampak v virtualnem okolju. Določeni organizatorji ponujajo tudi virtualna mreženja, kar pomeni, da prek določenih spletnih orodij, ki to omogočajo, ustvarjajo manjše debatne sobe, v katerih se po trije, štirje udeleženci ali pa celo ena na ena dobijo v ločenih virtualnih sobah, klepetajo, si izmenjajo interese in kontakte. Tujina ponuja že mnogo takšnih mreženj, v Sloveniji to za zdaj še ni praksa. Predvsem zato, ker se še nismo imeli možnosti časovno privaditi in poglobiti v prakse virtualnih mreženj, ki so enako učinkovita kot mreženja v živo. Virtualno mreženje ima kar nekaj specifik, ki jih je treba upoštevati, da se udeležencem povrne njihov vložek, prva je zagotovo uporaba kamere, komunikacija prek različnih "klepetalnikov" je absolutno premalo. V Sloveniji imamo organizatorje, ki znajo prirediti kakovostna virtualna mreženja, so pa za zdaj občutki javnosti mešani. Mikro podjetniki seveda nujno potrebujejo takšne priložnosti, ker so te edini način, da vzpostavijo določene promocijske kanale oz. da lahko pridejo v stik s svojimi potencialnimi strankami.

Kar zadeva virtualna mreženja, nam morajo ta priti v navado. Trenutno smo navajeni na pristen stik, stisk roke in klepet v živo, vendar se bomo, če jim bodo dali možnost, da nas prepričajo o svoji kakovosti, lažje prilagodili novi realnosti. Sama sem že imela priložnosti sodelovati pri virtualnih mreženjskih konferencah in lahko govorim o dobrem izplenu, ki je cilj vsakega udeleženca poslovnega dogodka, zato upam, da se bo ta trend uveljavil tudi v Sloveniji. Bližnja prihodnost je negotova, saj lahko prinese omejitve druženja, zato se odpira velika priložnost za virtualna druženja, ki bodo nekaj časa morda edina možnost za sklepanje novih poslovnih poznanstev. Veliko bo odvisno tudi od organizatorjev, ki bomo kakovostna mreženja, tudi virtualno, začeli omogočati, udeleženci pa bodo na podlagi lastne izkušnje storitev lahko priporočali drugim.

Kam s pridobljenimi kontakti s fizičnih ali virtualnih mreženj?

Pridobivanje novih kontaktov samih po sebi nam ne koristi veliko, če ne vemo, kam z njimi. Samo stisk roke in izmenjava kontaktov v množici obrazov ne zadostujeta. Treba je upoštevati doslednost, lastno higieno, v smislu obravnave kontaktov, ki smo jih dobili. Ko se z osebo spoznamo, povežemo, se dodamo na poslovnih omrežjih, morda še kakšnem kanalu, sledi primerno nadaljevanje, te kontakte sami pri sebi vodimo v nekakšni adremi, sploh z beležkami, kje smo človeka spoznali in na kratko o kontekstu klepeta, ki nam bo kasneje koristil za širjenje poslovnih priložnosti. Vsi, ki smo mreženjski strokovnjaki, imamo svojo adremo zelo dobro urejeno, to pa segmentirano po bežnih poznanstvih, dobrih poslovnih partnerjih in prihodnjih priložnostih. Higiena poslovne adreme ni nepomembna in naj bi bila sestavni del vsakega posameznika, ki ima neke resnejše poslovne ambicije.

Kaj nas čaka v prihodnosti?

Sama se prihodnosti zelo veselim, sem večni optimist in vem, da nas čaka še veliko VR-mreženj, hkrati pa seveda vsaj za zdaj še nekaj kakovostnih mreženj v živo. Bliža se namreč največja slovenska poslovno-mreženjska konferenca za mala in srednja podjetja NetPRO, ki bo odlična priložnost, da si naredimo zalogo poslovnih prijateljstev, kontaktov za jesen in zimo, ki jo velja izkoristiti. Hkrati tudi optimistično upam, da bo prihodnja pomlad za nas mreženjsko dokaj plodna, v vmesnem času pa vsem mikro in malim podjetnikom priporočam, da se mreženja lotevajo s srcem. Naj vas poslovna poznanstva iskreno veselijo in zanimajo, dovolite si povezovanje na primeren način. Dnevi hladnih klicev in sporočil prek poslovnih omrežij ne bodo padli na plodna tla, zato bodimo do podjetnikov takšni, kakršni želimo, da bi bili oni do nas. Gradite pristne odnose, pristna prijateljstva, virtualni svet naj bo v podporo, ne pa zadržek, v živo pa se najbrž vidimo prav kmalu.