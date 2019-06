Podjetja lahko s faktoringom dodatno zaslužijo

Bralci Siola ste nam v preteklih tednih lahko pošiljali vprašanja na temo klasičnega in dobaviteljskega faktoringa.

Na vsa vprašanja, ki smo jih prejeli, v spodnjem videu odgovarja Nejc Apšner, direktor podjetja Achilles d. o. o.

Faktoring je učinkovit finančni mehanizem, ki podjetjem omogoča takojšnje poplačilo nezapadlih terjatev. S tem orodjem podjetja faktorju odprodajo fakture z odloženim plačilom roka in se lažje posvetijo rasti podjetja ali prestrukturiranju. Primeren za: - sektor B2B, torej za podjetja, ki poslujejo s podjetji, ki izdajajo fakture z odloženim plačilom roka, - večja podjetja z dobro boniteto, ki imajo potrebo po kratki likvidnosti. Faktoring ni odvisen od lanskih financ podjetja, ampak od dejanskega poslovnega rezultata v tem trenutku.

Kdaj je pravi trenutek za faktoring?

Izkušen finančni svetovalec Nejc Apšner, direktor pojdetja Achilles, podjetjem lahko svetuje, kako čim bolj učinkovito poslovati doma in v tujini ter kako jim pri tem lahko pomaga faktoring. Foto: Jan Lukanović

V podjetju se mora najprej pojaviti potreba po finančnih sredstvih. Starost in bilančni izkazi pri tem niso pomembni, ker se faktoring zavaruje z boniteto same terjatve, torej z boniteto podjetja, ki so mu izdali račun. Pomembno je le, da podjetje dela s podjetji, ki jim izdaja račune.

Glavne prednosti faktoringa: faktoring ne vpliva na bilanco, torej se v bilanci ne vidi kot posojilo,

podjetja s faktoringom odprodajo svoja sredstva (v obliki računov) in ne iščejo novih finančnih sredstev,

faktoring je zelo fleksibilen, odobritev pa zelo kratka, že v enem dnevu je mogoče dobiti financiranje brez čakanja, kot je to pri bančnih posojilih,

mogoče ga je uporabljati za tujino in za domače terjatve,

odprodaja terjatev se tudi zavaruje, kar zmanjša tveganja zaradi neplačil.

Kako je zavarovano podjetje Achilles?

Sodelujemo z zavarovalnico Acredia Versicherung, ki je del Allianza. Omogoča nam zavarovanje terjatev po vsem svetu. Trenutno odkupujemo račune, ki so jih izdale države iz cone A. To so države z najboljšo plačilno disciplino.

Kakšna je provizija faktoringa?

Provizije se gibljejo od 0,5 do 1,2 odstotka na mesečni ravni ter so odvisne od bonitete, velikosti podjetja, zneska financiranja in dolgoročnosti sodelovanja. Gre za avtomatiziran proces sodelovanja. Achilles pri tem uporablja lasten algoritem, hkrati pa tudi zavarovalnica uporablja informacijsko tehnologijo, ki jim omogoča hitre odločitve. Ko ima podjetje s podjetjem Achilles podpisano pogodbo, vse poteka zelo hitro.

Kakšna je lahko vrednost faktoringa?

Podjetja se pogosto odločajo za faktoring, saj jim omogoča takojšnje poplačilo nezapadlih terjatev. Foto: Jan Lukanović

Zgornje omejitve ni. Velja nekakšno pravilo, da imajo podjetja pri nas lahko odprto konstantno linijo financiranja v vrednosti do deset odstotkov letnih prihodkov.

Klasični faktoring je primeren za podjetja, ki imajo malce slabšo bonitetno oceno, vendar imajo v redu kupce. Ko se odločijo za pridobitev financiranja, podjetju Achilles odprodajo svoje terjatve in dobijo takojšnje poplačilo. S tem lahko financirajo dobave, razvoj oziroma tisto, kar v določenem trenutku najbolj potrebujejo. Dobaviteljski faktoring: Namenjen je podjetjem z dobro bonitetno oceno, ki nočejo v zadeve vpletati svojih kupcev, želijo pa izkoristiti razne "cassa sconte" (popusti, če plačajo v krajšem roku, kot je dogovorjen s pogodbo) ali predčasno financirati dobave iz tujine. Ponavadi se za to odločajo, ker s tem privarčujejo denar. Do varčevanja tudi s faktoringom Velikokrat se podjetja ne zavedajo, da lahko s faktoringom dodatno zaslužijo. Svojim poslovnim partnerjem dobavitelji velikokrat ponujajo popuste za predplačila oziroma krajša plačila. Ker gre za visoke popuste, lahko podjetja veliko privarčujejo. Financiranje faktoringa je namreč zelo poceni v primerjavi s tem, kakšne popuste ponujajo podjetja za hitra plačila.

Kaj bi svetovali podjetju, ki bi se rado širilo na tuje trge?

Ko podjetja odprodajo fakture z odloženim plačilom roka, se lažje posvetijo rasti podjetja ali prestrukturiranju. Foto: Jan Lukanović

Najprej bi jim svetoval, naj zavarujejo terjatve, ki gredo v tujino. Če pa bi potrebovali dodatno financiranje, ga lahko uredijo prek nas. Poleg tega dobijo še zavarovanje. Podjetja naj pridobijo bonitetno poročilo, da se bodo bolje počutili pri sprejemanju odločitev.

Če podjetja ne želijo iti v to smer, lahko vseeno poslujejo s tujino, vendar prek avansnih računov. Če ne poznajo trga in plačilnih navad, naj ne gredo v to zgodbo brez omenjenih preventivnih ukrepov.

Kako faktoring lahko pomaga startupom?

Startupi imajo največ težav pri pridobivanju bančnih posojil. Zaradi slabih poslovnih rezultatov še nimajo celotnih bilanc in veliko podjetjem, ki lahko odprodajo terjatve do svojih kupcev, tako omogočimo financiranje. Zanje je to skoraj edina alternativa poleg lastniškega financiranja. Je pa to tudi način, da pridobijo nekoga, ki jim pomaga prepoznati dobrega in slabega kupca.

Podjetja namreč premalo poudarka namenjajo finančni pismenosti. Na trgu je ogromno prevar, nerealnih naročil, ki jih je treba znati prepoznati. Vsem podjetjem namreč ponujamo brezplačne finančne nasvete.

Kaj svetujete podjetjem v prestrukturiranju?

Za podjetja v finančnih težavah je primeren klasični faktoring. Foto: Jan Lukanović

Določena podjetja zaradi napačnih ali predimenzioniranih odločitev, slabše gospodarske rasti ali padca panoge zaidejo v finančne težave. Njim ponujamo klasični faktoring, ki jim omogoči premostiti ta čas, da se lahko posvetijo prestrukturiranju in novim začetkom.

Kdo prevzame komunikacijo s strankami podjetij, ki se odločijo za faktoring?

Glede komunikacije se dogovorimo s samo stranko. Lahko komunicirajo oni sami ali mi. Vedno poudarjamo, da je odnos med dvema strankama samo njun, in vanj ne posegamo. To je pomembno za nadaljnje sodelovanje.

Razlika med bančnim posojilom in faktoringom Pri bančnih posojilih gre večinoma za dolgoročna posojila, namenjena nakupu nepremičnine ali delovnih strojev, ki imajo dolgo amortizacijsko obdobje. Bančna posojila se zabeležijo v bilanco. Faktoring ne more negativno vplivati na poslovanje podjetja, saj ne gre za dodatno zadolževanje, ampak za odprodajo sredstev, ki jih podjetje že ima. To pa ne vpliva na bilanco.

V podjetju Achilles glede na specifičen položaj podjetja ponudijo najbolj optimalne rešitve in poskrbijo, da podjetja denar prejmejo v najkrajšem času ter da uspešno nadaljujejo poslovanje. V samo 24 urah izvede faktoring, odkupi obveznosti in poravna finančne obveznosti.

