Palais & Villa Schellenburg – premium poslovno stanovanjski kompleks

V osrčju Ljubljane se razvija nov poslovno stanovanjski kompleks Palais & Villa Schellenburg , ki na imenitni lokaciji med starim mestnim jedrom in zelenimi obronki parka Tivoli ponuja novo udobje bivanja in kvaliteto delovanja.

Palais & Villa Schellenburg - vaš najlepši novi dom

Bivalni kompleks Palais & Villa Schellenburg ponuja 125 premium stanovanj za najbolj izbrane okuse. V moderno zasnovani Palais so v 110 domicilih v sedmih nadstropjih na voljo raznolika stanovanja, ki ustrezajo sodobnim bivanjskim pričakovanjem. Izbirate lahko med bivalnimi enotami velikosti med 62 in velikodušnih 345 kvadratnih metrov bivalne površine, med njimi pa je tudi šest prestižnih penthousov v najvišji, rahlo zamaknjeni, terasni etaži. Na drugi strani vrta zgradbe Palais bo stala reprezentativna Villa Schellenburg s 15 razkošnimi stanovanji večjih tlorisov v petih nadstropjih, med katerimi bodo tri atrijska. Posebnost Ville je njena jugozahodna fasada z zastekljenimi ložami, ki stanovanjem podarjajo obilo naravne svetlobe in ustvarjajo edinstven dialog z mestom.

Premium poslovni prostori za dolgoročni najem

Celotno podobo kompleksa Schellenburg bo dopolnil še poslovni objekt s šestimi nadstropji ob Gosposvetski cesti. Pisarniški prostori se razprostirajo med 1. in 6. nadstropjem, s skupno recepcijo v pritličju, svojimi sanitarnimi prostori in čajnimi kuhinjami v vsakem nadstropju in parkirnimi prostori v 1. kleti objekta. Poleg pisarniških prostorov je v poslovnem delu stavbe Palais na voljo še pet lokalov, v velikosti med 92 in 693 kvadratnih metrov. Poslovni prostori se lahko predajo že v tretji podaljšani fazi gradnje ali pa v celoti opremljeni. Zainteresirani najemniki imate tako edinstveno priložnost sodelovati pri končnem videzu in funkcionalnosti prostorov že v fazi gradnje.

Jakob pl. Schellenburg – cenjeni ljubljanski mecen

Prestižni kompleks nosi ime po Jakobu pl. Schellenburgu, ljubljanskem veletrgovcu, finančniku in mecenu, ki je deloval v 17. stoletju. Večji del svojega premoženja je skupaj z ženo Ano Katarino pl. Hofstätter daroval v dobrodelne namene, predvsem pa namenil Ljubljani in jo tako obogatil s kar nekaj znanimi stavbami. V duhu časa je družina finančno podpirala predvsem cerkvene skupnosti, zato je Jakob pl. Schellenburg leta 1702 ustanovil uršulinski samostan in cerkev, s čimer je omogočil ustanovitev dekliške šole, ki je naslednjih 170 let ostala edina šola za deklice v Ljubljani.

Veličina bivanja in delovanja

Veličino, ki jo je predstavljal Jakob pl. Schellenburg, simbolično nadaljujeta Palais & Villa. Zasnovani sta v stilu modernega življenjskega sloga, obdani z veliko zelenimi površinami in premišljenimi servisnimi prostori. Dodatno udobje in varnost ponuja 24-urna recepcija (concierge service), ki se nahaja v reprezentativni avli, ter stalni videonadzor objekta. Kakovost bivanja nadgrajujejo še visoke višine etaž, direktni dostop od parkirnih mest do stanovanj ter dodatna dvigala za kolesa. V pisarniškem delu razmestitev oken omogoča obilje dnevne svetlobe na delovnih mestih, prav tako pa je omogočena svobodna organizacija tlorisov in večji razponi posameznih prostorov.

Lokacija

Kompleks Schellenburg poleg visoke kvalitete življenja nudi odlične prometne povezave s celotno regijo in svetom. Do Tromostovja v samem centru mesta je le 853 korakov, do mestnega parka Tivoli pa le 787 korakov. Prvo postajališče mestnega avtobusa je oddaljeno le 130 korakov, glavna železniška postaja pa je v petih minutah dostopna peš. Še bolj pomembna je neposredna bližina Bleiweisove in Celovške ceste, ki mestni kompleks enostavno in hitro poveže z glavnimi mestnimi vpadnicami, notranjo in zunanjo obvoznico ter svetom – mednarodno letališče z 20 destinacijami v Evropi je namreč oddaljeno samo pol ure vožnje z avtom.

Časovnica projekta

Gradnja kompleksa se je pričela v maju 2020, na podlagi pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ko se je začel izkop in zavarovanje gradbene jame. Groba gradbena dela v Villi so že zaključena, v Palais pa še trajajo. Sledijo še obrtniška in zaključna gradbena dela. Planiran prevzem stanovanj je v juliju 2022 za Villo in juliju 2023 za Palais. V Villi je na voljo le še osem enot, v Palais pa le še 16 enot, manjših od 100 kvadratnih metrov. Poslovni del bo na voljo za dolgoročni najem od avgusta 2023 dalje. Pri investitorju že potekajo podpisi prodajnih pogodb.

Kompleks Schellenburg bo postal prepoznavna ikona slovenske prestolnice in začrtal trend razvoja kvalitetnega mestnega bivanja. Ne zamudite svoje priložnosti in postanite del zgodbe Schellenburg tudi vi.

"Spomin na dobro kvaliteto traja bistveno dlje kot kratko veselje nad nizko ceno."

