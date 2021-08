Odslej lahko s ceno delnic tega podjetja trgujete tudi iz Slovenije!

Oglasno sporočilo

Za Virgin Galactic je to vznemirljiv mesec, saj delnice spet rastejo in so navdihnile domišljijo vlagateljev. Cena delnice družbe se je v zadnjem mesecu zvišala za 44 odstotkov, letos pa za 90 odstotkov.

Fortrade je za vse, ki jih zanima kako trgovati s cenami delnic Virgin Galactica (t. i. Finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik "Kako trgovati s cenami delnic Virgin Galactic-a". Vodnik je prilagojen vsem nivojem znanja in ga lahko prenesete preko spodnje povezave.

V mislih velikega števila trgovcev so akcije Virgin Galactica postale sinonim za novo vesoljsko dirko med milijarderjema Sir Richardom Bransonom in Jeffom Bezosom. Branson je ustanovitelj Virgin Galactica, Bezos pa je ustanovil konkurenčno podjetje Blue Origin. Obe podjetji se trudita, da bi prvi poslali stranke v orbito, kar bo pomenilo začetek množičnejših vesoljskih potovanj.

Blue Origin je sporočil, da bosta Bezos in njegov brat 20. julija odpotovala v vesolje. Virgin se je odzval 1. julija in sporočil, da nameravajo Bransona v vesolje poslati 9 dni prej, 11. julija.

5. julija je FAA (varnostni regulator) odobril Virgin Galcticu pošiljanje potnikov v vesolje. Virgin je prvo in edino podjetje, ki je doslej dobilo delovno dovoljenje, kar pri vlagateljih zbuja ogromen optimizem. Delnice Virgin Galactica so takrat narasle za 40 odstotkov.

Virgin je že rezerviral vozovnice za več kot 600 ljudi, ki želijo potovati v orbito, cene pa se začnejo pri okoli 250 tisoč USD za povratno vozovnico. Ta mesec se obeta, da bo ključnega pomena za podjetje, saj svet gleda v nebo, da bi videl, kdo bo zmagal v vesoljski dirki.

Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. 73% računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete pogodbe za razliko in če si lahko privoščite tveganje, da izgubite ves denar. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA, Belgija ali Francija ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade.