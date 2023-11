Odličen mesec za proizvajalce čipov NVIDIA in AMD

Oglasno sporočilo

Trenutno poteka sezona objavljanja finančnih poročil, del leta, v katerem podjetja objavljajo svoje rezultate. Čeprav so letos delnice imele mešane rezultate, so se tiste, povezane z umetno inteligenco in tehnološkim sektorjem kot celoto, močno povečale. Delnice NVIDIA so letos poskočile za 198 odstotkov in so med najboljšimi v S&P 500. AMD je narasel za skromnejših 67 odstotkov, vendar še vedno presega večino delnic v tem indeksu.

31. oktobra je AMD presegel pričakovanja glede dobička, družba pa je napovedala pozitivne obete za svoje poslovanje s čipi za naslednje leto. AMD je prav tako dejal, da so njegovi čipi za umetno inteligenco letos "na poti" za množično proizvodnjo.

Letošnji uspeh NVIDIA je bil povezan z zelo pozitivnim letom za umetno inteligenco. Google, Meta, Microsoft, Tesla, Baidu in drugi naročajo čipe tega podjetja za razvoj svojih izdelkov AI. Podjetje si prizadeva tudi za širitev poslovanja v Indiji, kar bi lahko povečalo prihodke in pripljelo do rasti zaslužka. HSBC cilja na 800 dolarjev, BNP pa na 745 dolarjev.

November je na splošno pozitiven mesec za delnice čipov, zato so delnice v zadnjih petih letih novembra povprečno naraščale za 23,3 odstotka.

Viri: MarketWatch, CNBC, Ibid, Benzinga, Investor's Business Daily

