Odgovori, ki jih zahtevajmo od prodajalca nepremičnine

#Moj proračun

Seveda smo najprej preverili svoje finančno stanje in zmožnosti za najem kredita, ki nam bo omogočil uresničitev sanj.

Banka je običajno pripravljena kreditirati do 60 odstotkov vrednosti nepremičnine, ki jo kupujemo, če jo zavarujemo s hipoteko, zato je bistvenega pomena, da preostalih 40 odstotkov lahko krijemo iz svojih prihrankov. Preverimo svoj mesečni proračun in ocenimo, koliko bi lahko vsak mesec namenili za odplačevanje kreditnega obroka.

#Po kredit brez nejasnosti

Ko približno vemo, koliko denarja bomo potrebovali, je čas za obisk bančnega svetovalca. Njegova naloga je, da oceni našo kreditno sposobnost in nam razjasni dodatne stroške kredita ter obrestne mere.

Bančni svetovalec nam bo povedal, katera oblika kredita bi bila za nas najboljša in najbolj finančno vzdržna ter kakšno dobo odplačevanja nam svetuje. Z njim se moramo pogovoriti o vseh pogojih kredita, o vrednosti nepremičnine in svojih finančnih tokovih ter zavarovanju kredita.

Še nekaj vprašanj za kreditnega svetovalca:

Kakšno je bilo nihanje spremenljive obrestne mere v zadnjih letih?

Kakšni postopki so na voljo, če kredita ne bomo mogli več plačevati?

Kakšne obveznosti ima porok?

Kako zavarovati poroka pred finančnim bremenom?

Kdaj se je smiselno odločiti za predčasno poplačilo kredita?

#Moj življenjski slog

Pregled nepremičninskega trga nas lahko najprej malce zmede, saj je ponudba res pestra, zato najprej razmislimo, kaj zares potrebujemo. Pri nakupu nepremičnine je najpomembnejša cena, vendar so še drugi dejavniki, ki nas morajo zanimati. Lokacija in velikost sta poleg cene najpomembnejša kriterija.

Razmisliti moramo, kaj potrebujemo v bližini doma: je to šola, trgovina, zdravstveni dom, vrtec, je soseska primerna za hišne ljubljenčke in ali potrebujemo dvigalo, balkon oziroma vrt? Mogoče nam največ pomenita bližina narave in samota. Ko bomo imeli pravo sliko, se bomo podali na "lov".

#Meseci iskanja

Po približno dveh mesecih iskanja bomo verjetno našli dom, ki nam najbolj ustreza. To pomeni, da si bomo ogledali od pet do deset ponudb. Toliko namreč Evropejci v povprečju porabimo za iskanje nepremičnin.

Da vam nakup nepremičnine ne bo povzročal sivih las, so v NLB pripravili priročnik z odgovori na vprašanja, ki se vam lahko pojavijo pri nakupu nepremičnine: od izbire do nakupa, najema kredita in tudi tega, kako živeti v novi nepremičnini s stroški, ki jih ta prinaša.

Preveriti zemljiškoknjižno stanje

Potem ko končno najdemo dom, ki povsem ustreza našim željam in potrebam, je čas, da svojega nepremičninskega agenta zasujemo z vprašanji.

Še prej preverimo podatke o ceni nepremičnine, postavljeni na strani GURS, in katastrsko občino ter številko parcele oz. stavbe. Nato moramo pridobiti še podatke iz e-zemljiške knjige, kjer izvemo, kdo je lastnik nepremičnine, ali so na njej solastniški deleži in tudi, ali je nepremičnina obremenjena s kakšno hipoteko ali služnostjo. Preveriti moramo tudi vse plombe na tej nepremičnini – to so vpisi, ki še čakajo na vknjižbo.

Nepremičninski posrednik mora pred prodajo natančno preveriti dejansko in pravno stanje nepremičnine in nam posredovati svoje ugotovitve.

Da ne bomo pozabili

Pri ogledu nepremičnine se ravnajmo po občutku, vendar nam lep videz ne sme zamegliti razuma. Naredimo si seznam nujnih vprašanj, ki jih moramo vedno zastaviti prodajalcu. Le tako bo slika o našem morebitnem domu čim bolj realna.



Koliko lastnikov se je že zamenjalo?

Kdaj je bila nazadnje obnovljena?

Ali je vključena garaža, parkirno mesto ali klet? Oglejte si tudi te prostore.

Kdaj je bila nepremičnina obnovljena, kaj pa streha in fasada?

Je bila obnovljena tudi vodovodna napeljava?

Je bila obnovljena električna napeljava?

Kdaj so bili zamenjani okna in podi?

Koliko je okolica hrupna podnevi in ponoči?

Je soseska prijazna do otrok in psov?

So v nepremičnini težave z vlago?

Kakšni so odnosi s sosedi?

Se je v nepremičnini kadilo?

Nepremičninskega agenta vprašajmo, koliko je bilo ogledov za to nepremičnino in koliko dejanskih ponudb.