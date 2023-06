NPU preiskuje prodajo dveh hotelskih kompleksov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je ob pomoči ljubljanskih kriminalistov danes opravil osem preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju ljubljanske in kranjske policijske uprave. Preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so sporočili iz policije.

Poleg dveh fizičnih oseb je za navedeno kaznivo dejanje odgovorna tudi pravna oseba, so pojasnili na generalni policijski upravi.

V današnji preiskavi je skupno sodelovalo 35 preiskovalcev NPU in ljubljanskih kriminalistov, predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, so še navedli na generalni policijski upravi.