Nova KBM z dovoljenjem ECB za prevzem Abanke

Slovenski državni holding je v imenu države pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v Abanki z Novo KBM pod odložnimi pogoji podpisal 20. junija. Nova KBM bo za Abanko odštela 444 milijonov evrov, piše STA.

Predsednik uprave Nove KBM John Denhof je v začetku lanskega decembra po pisanju STA dejal, da bosta banki imeli priložnost, da skupaj ustvarita še močnejšo združeno banko, kar bo pozitivno vplivalo tudi na slovensko gospodarstvo.

Konec omejitev pri poslovanju za Abanko

Z dokončano privatizacijo Abanke bodo zanjo prenehale omejitve pri poslovanju, ki jih je Evropska komisija ob soglasju, da je banka lahko leta 2013 prejela državno pomoč, postavila zato, da pred tekmeci na trgu ne bi imela določene prednosti, še piše STA.

Bilančna vsota Nove KBM in Abanke se bo povzpela na približno 8,7 milijarde evrov, s čimer se bo približala NLB z 8,8-milijardno bilančno vsoto. Nova KBM in Abanka imata skupaj okoli 2300 zaposlenih in okoli 100 poslovalnic plus 330 poštnih okenc Nove KBM, kjer se opravljajo tudi bančne storitve.