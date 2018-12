Na prodaj zemljišče v središču Ljubljane, kjer je predvidenih 330 stanovanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) na Parmovi ulici v Ljubljani išče kupca za 13 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče. Zemljišče je prevzela od ljubljanskega gradbenega podjetja Energoplan.

Za območje je že sprejet občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki predvideva gradnjo poslovno-stanovanjskih objektov. V šestih večstanovanjskih objektih je predvidenih 330 stanovanj. Največja dovoljena višina objektov znaša 52,5 metra, dovoljena je gradnja dveh kletnih etaž. Za primerjavo, minaret ljubljanske džamije je visok 40 metrov.

Za kvadratni meter zemljišča 200 evrov?

Predmet prodaje je 32 večinoma zazidanih stavbnih zemljišč skupne površine 13.151 kvadratnih metrov, na katerih stoji več starejših poslovnih objektov, primernih za rušenje. V teku je postopek komasacije, ki bo zaokrožil lastništvo na delež 1/1. Če bo zemljišče prodano po informativni ceni, bo kupec za kvadratni meter zemljišča, praktično v središču Ljubljane, odštel okoli 200 evrov.

Foto: DUTB Zavezujoče ponudbe za nakup DUTB zbira do 10. decembra, informativna cena pa znaša 2,6 milijona evrov brez DDV. Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe poravnati varščino za resnost ponudbe v znesku 25 tisoč evrov. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno, piše v vabilu DUTB.

Ob Parmovi predvidena gradnja skupaj 575 stanovanj

Kot v oglasu navaja prodajalec, je zemljišče v razvijajočem se delu slovenske prestolnice in predstavlja izredno investicijsko priložnost.

Foto: MOL

OPPN 173 Parmova je sicer razdeljen na tri prostorske enote, ki so v lasti različnih investitorjev. Ena izmed teh enot je omenjena v lasti DUTB. Skupaj bo zgrajenih predvidoma 555 stanovanj, namenjenih za trg. Na severnem delu Parmove, pri supermarketu Mercator, je predvidena tudi gradnja vrtca za potrebe novih in obstoječih stanovalcev tega območja.

Foto: DUTB

Na Parmovi bi gradila tudi država, a začetka del ni pričakovati kmalu. Lastnik sosednjega zemljišča je namreč ministrstvo za javno upravo. V začetku letošnjega leta so gradbeni stroji porušili tri nize objektov, kjer so dolga leta domovale inšpekcijske službe in tudi smučarska zveza. Načrti predvidevajo gradnjo prostorov za državne organe.