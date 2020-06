Adria Airways: v Ljubljani potekajo hišne preiskave

O tem, da policija preiskuje sume zlorabe položaja in poslovne goljufije v primeru Adrie Airways ter tatvino 5000 dolarjev iz trezorja po stečaju letalskega prevoznika, je februarja na spletni strani poročal časnik Delo. Na vprašanje, ali preiskujejo sporna dejanja, ki bi privedla do morebitnega oškodovanja Adrie Airways, so na policiji tedaj odgovorili, da je predkazenski postopek še v teku, zato več podrobnosti ne morejo posredovati, navaja STA.

Država je leta 2016 Adrio Airways prodala nemškemu finančnemu skladu 4K Invest. Po letih finančnih težav je septembra lani družba sporočila, da nima več sredstev za redno delovanje družbe, vzdrževanje in plačevanje obveznosti in plače zaposlenih. Okrožno sodišče v Kranju je nato 2. oktobra 2019 začelo stečaj letalskega prevoznika, zaposlenim pa so vročili odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Upniki so v stečaju prijavili za skupno 151 milijonov evrov terjatev, od česar jih je stečajni upravitelj priznal za 87,7 milijona evrov. Med priznanimi je za 15 milijonov evrov terjatev nekdanjih zaposlenih iz naslova neizplačanih dohodkov iz delovnega razmerja.

Z računovodskimi triki so si kupovali čas

Nemški lastnik si je čas skoraj dve leti kupoval z računovodskimi triki, preprodajami premoženja med povezanimi osebami, zavlačevanjem z objavo letnega poročila, obljubami upnikom in drugimi manevri. Domači regulator, agencija za civilno letalstvo, je večkrat 4K Invest pozval, naj finančno pomaga Adrii in stabilizira njeno poslovanje. A to se ni zgodilo. Ravno nasprotno, Nemci so se raje obrnili na državo in jo zaprosili za pomoč. Ker država na to ni pristala, je družba nato razglasila stečaj.