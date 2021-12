Kontaktni center prihodnosti – zadovoljne stranke in vaši zaposleni

Nakupovalne navade ljudi so se spremenile. Kupci zahtevajo prijazno uporabniško izkušnjo ter hitro in učinkovito komunikacijo po različnih kanalih. Zato so najboljše rešitve tiste, ki so kljub svoji kompleksnosti enostavne ter dostopne kjerkoli in kadarkoli.

Kontaktni center podjetju ne sme biti v breme, ampak mora predstavljati rešitev, ki izboljša podporo strankam in povzdigne nivo komuniciranja na višjo raven.

Ncontactcenter – za vse vrste poslovanja Ncontactcenter je prilagodljiva rešitev, ki podpira procese v podjetjih ter pomaga optimizirati tako vhodne kot odhodne komunikacijske kanale. Tako lahko storitve klicnega centra vedno prilagodite potrebam svojih strank ter poskrbite za njihovo zadovoljstvo. Hkrati pa jih lahko prilagodite potrebam podjetja ter poskrbite za zadovoljne zaposlene. Zadovoljni zaposleni pa pomenijo uspešno podjetje – in krog je sklenjen. NFON Ncontactcenter je namenjen za vse vrste poslovanja, stroški storitve so po porabi (pay-per-use), tako pa nikoli ne boste plačevali nečesa, česar ne potrebujete oziroma česar niste uporabili. Poleg tega boste vedno in povsod dosegljivi na eni telefonski številki. Morda imate v podjetju rešitev, ki jo s težavo vzdržujete in je zastarela? V rešitev Ncontactcenter so vključeni tudi brezplačno vzdrževanje in nenehne posodobitve sistema. Še ena stvar, za katero vam ne bo več treba skrbeti.

Na voljo vedno, povsod in na katerikoli napravi

Ncontactcenter je rešitev za Cloudyo, NFON telefonski center v oblaku. Kaj to dejansko pomeni?

Ne samo, da je bil NFON Ncontactcenter ustvarjen z mislijo na uporabnika. Dosledno uporabniško izkušnjo nudi na vseh kanalih, na voljo je kadarkoli, kjerkoli in na vseh napravah – računalniku, tablici ali pametnem telefonu. Vedno ga boste lahko imeli s seboj.

Če pa vas slučajno skrbi, da ga boste v ostale napredne sisteme podjetja težko vključili, so tudi te skrbi odveč. Ncontactcenter API namreč omogoča enostavno integracijo s CRM, PLM in ERP rešitvami. Svoje izhodne dejavnosti lahko povečate s pomočjo avtomatiziranih kampanj, ki upoštevajo vhodni promet in vaše poslovne prioritete.

NFON rešitve niso ustvarjene z namenom, da bi vam življenje zapletale, temveč ravno nasprotno. Z Ncontactcentrom bo vse postalo le še enostavneje in učinkoviteje.

E-pošta, klepet ali Whatsapp – vse na enem mestu

Ne glede na to, ali gre za e-pošto, klepet ali priljubljeni Whatsapp, za vse lahko uporabljate NFON Ncontactcenter. V aplikaciji se lahko vsak trenutek tudi preveri vse interakcije, njihovo število ter kdaj ste bili s kom v kontaktu. Poleg tega lahko preverite, koliko časa ste uporabljali katero izmed rešitev.

Ncontactcenter za vsak kanal omogoča tudi dnevna poročila, ki vključujejo povprečno število dogodkov, čas do odziva in vrsto drugih kazalnikov uspešnosti, ki so razčlenjeni po agentih in skupinah, kar zagotavlja dosledno raven storitev v celotni organizaciji.

Več o rešitvi Ncontactcenter podjetja NFON najdete TUKAJ.