Konfekcijske številke so bile ustvarjene, da olajšajo življenje. Tako kot bančni paketi.

Ko poznamo svojo številko, je naš izbor lažji. Zato smo pri banki SKB svoji priljubljeni obstoječi ponudbi bančnih računov dodali tudi posebno ponudbo bančnih paketov s preprostimi in prepoznavnimi imeni S, M in L.

Zakaj paketi?

Opazili smo, da imate številni uporabniki zaradi uporabe raznovrstnih bančnih storitev povečane stroške, npr. zaradi:

plačevanja velikega števila položnic,

dvigov gotovine na bančnih avtomatih drugih bank ali

vsakoletnega podaljševanja prekoračitve stanja na računu.

Ker vam želimo priti naproti in vam ponuditi optimalno rešitev, s katero se boste ognili povečanim stroškom in tako ostali naša zadovoljna stranka tudi v prihodnosti, smo za vas pripravili bančne pakete S, M in L.

Moj S paket je namenjen manj zahtevnim uporabnikom in pokriva osnovne bančne produkte.

Moj M paket je z večjim izborom bančnih produktov na kožo pisan vsem z aktivnejšim življenjskim slogom.

Moj L paket pa bo zadovoljil bančne potrebe zahtevnejših uporabnikov.

Ker se v banki SKB zavedamo, da je pot iz mladosti v odraslost že sama po sebi zahtevna, smo za mlade po zaključku šolanja pripravili MOJ S/2 paket, ki vam eno leto zagotavlja uporabo osnovnih bančnih storitev za polovično ceno.

Seveda pa ni nujno, da izberete paket – odločitev je izključno vaša. Če želite ohraniti svoj sedanji račun, ga brez težav lahko uporabljate še naprej in plačujete bančne storitve po svoji porabi. A paketi prinašajo določene prednosti in vam olajšajo opravljanje vsakodnevnega bančništva.

Tri ključne prednosti, ki jih prinašajo bančni paketi S, M in L

1) Preglednost nad mesečnimi stroški: fiksni mesečni strošek vam prinaša večjo transparentnost, saj vedno veste, koliko boste mesečno plačali za storitve v izbranem paketu. Če se bodo vaše bančne potrebe spremenile, lahko pakete S, M in L tudi poljubno menjavate, saj je menjava paketov za stranke banke SKB brezplačna.

2) Dodana vrednost: paketi S, M in L vključujejo dodatne produkte, ki vam lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo. Sem spadajo digitalno bančništvo, brezplačne plačilne transakcije, VISA kreditna kartica itn.

3) Dolgoročen prihranek in večja varnost: paketi S, M in L predstavljajo ugodnejšo izbiro v primerjavi s samostojnim računom in posamičnim plačevanjem produktov po ceniku banke. Prav tako pa produkti nekaterih paketov prinašajo več varnosti, kot npr. varnostni SMS za debetno in kreditno kartico v paketu M in L ali Zlata Visa Prestige kreditna kartica z Zavarovanjem kartic plus v paketu L.