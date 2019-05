Zakaj so Nemci prevetrili vrh Adrie?

Danes se je v javnosti razširila informacija, da Holger Kowarsch po dobrem letu dni zapušča položaj generalni direktor Adrie Airways. Za to je poskrbel Sven Kukemelk, nekdanji prvi mož estonskega letalskega prevoznika Nordica, ki je na spletnih družbenih omrežjih Linkedin in Facebook pomotoma oznanil, da prevzema položaj generalnega direktorja Adrie.

To so v Adrii zanikali in dodali, da Kowarsch ostaja na čelu Adrie, kjer bo še naprej odgovoren za področje financ in komerciale. Kukemelk pa da je prevzel položaj direktorja družbe, odgovornega za operativo. Še naprej bo vodil tudi letalsko šolo Adrie.

"V dopolnjeni sestavi v vodstvu bo družba uspešnejše naslavljala vprašanja in izzive, s katerimi se srečujemo tako v Adrii, kot pri vseh evropskih prevoznikih," so za Siol.net pojasnili v Adrii.

Nemci požrli obljubo

Adria Airways je v zadnjem času širila floto in obseg poslovanja, a se hkrati soočala z velikimi operativnimi težavami. V lanskem letu je po naših informacijah dosegla ene najslabših poslovnih rezultatov v svoji zgodovini.

Holger Kowarsch je dobro leto dni vodil Adrio Airways. Foto: Adria Airways Spomladi je propadel tudi dogovor z Rusi, ki naj bi jim zagotovili nova letala, po naših informacijah pa tudi denar za rešitev letalskega prevoznika pred črnim scenarijem. To so pozneje potrdili tudi Rusi, ki so kot razlog za propad pogajanj navajali negotovo finančno stanje Adrie. V Adrii so medtem vztrajali, da so bili oni tisti, ki so se umaknili iz posla.

Kot smo poročali, je nemški sklad 4K Invest, ki je finančno obubožanega letalskega prevoznika kupil od države in napovedal njegov poslovni preporod, obljubljal deset milijonov evrov svežega kapitala. Ta denar naj bi namenili za poplačilo dela obveznosti do dobaviteljev, hkrati pa bi Adrio rešili pred grozečo insolventnostjo. Toda dokapitalizacije ne bo.

Kaj drži Adrio nad vodo?

Dejansko so Nemci v kapital Adrie vplačali le štiri milijone evrov, preostalo pa so zakrpali z računovodskimi triki. Med drugim so sami sebi nazaj prodali blagovno znamko in s tem iz nič ustvarili ogromno premoženje.

Adrio nad vodo držijo le ločeni dogovori z upniki, s katerimi dokazuje, da je sposobna poravnavati obveznosti. Po zadnjih podatkih je imela že za več kot 50 milijonov evrov obveznosti, med njimi predvsem lizingov, prek katerih najema floto.

Vse slabši ugled nacionalnega prevoznika

Zamude, odpovedi letov in številne zahteve prizadetih potnikov po izplačilu odškodnin, s katerimi se je lani borila Adria Airways, so pustile velik madež na njenem ugledu.

Na najnovejši lestvici AirHelp o zanesljivosti svetovnih letalskih prevoznikov je naš nacionalni prevoznik zgrmel na 63. mesto med skupno 72 obravnavanimi družbami.

Foto: Bor Slana Adria se je odrezala slabo na vseh področjih, tako pri zamudah in odpovedih letov (51. mesto) kot tudi pri kakovosti storitve, ki jo ocenjujejo potniki (62. mesto). Najslabše pa je ocenjena za to, koliko časa je potrebovala za obdelavo odškodninskih zahtevkov in kolikšen del jih je neupravičeno zavrnila (64. mesto).

Adria Airways je na dnu lestvice skupaj z evropskimi nizkocenovnimi letalskimi prevozniki, kot so easyjet (Velika Britanija), Ryanair (Irska), Transavia (Nizozemska) in Laudamotion (Avstrija), in azijskih nizkocenovnih prevoznikov, ki poskušajo prodreti v regijo.