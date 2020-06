Kaj narediti, ko se svet obrne na glavo?

Marsikdo med nami se je moral navaditi na povsem drugačen življenjski ritem. Delamo od doma, pomagali smo šolajočim otrokom in jim poskušali olajšati dneve v izolaciji. Poletje načrtujemo povsem drugače, kot prejšnja leta, nakupovanja so se spremenila v nenavadne dogodivščine, v kuhinji pa se je marsikdo med nami spremenil v izkušenega kuharskega "chefa". Koliko dobrih jedi in čudovitih krožnikov smo predstavili svojemu domačemu omizju? Kdo bi vedel, presenečenja so se vrstila drugo za drugim – med prijetnimi pa so bila tudi malo manj prijetna.

Drobne stvari, ki nam polepšajo vsak dan

Veliko več časa preživljamo doma, zato poskrbimo za prijetno domače okolje. Mogoče moramo prenoviti kakšen prostor ali pa si omisliti novo sedežno garnituro, ki nam bo polepšala dneve. Tudi dober kuhinjski aparat, na primer kuhinjski pomočnik, nam lahko še polepša trenutke med ustvarjanjem nepozabnih slaščic in drugih dobrot.

Dnevi, ki kar kličejo po gibanju v naravi, pa bodo še lepši, če si bomo omislili novo športno opremo ali pa dobre pohodniške čevlje. Letos je tudi zelo popularno supanje, zato si privoščimo sup za začetnike, ki nam bo nudil veliko prijetnih uric v naravi. Slovenija skriva ogromno točk, kjer je mogoče supati.

Spremembe tudi na finančnem področju

V idiličnem svetu, kjer ni neljubih presenečenj, so tudi osebne finance stabilne in nam nudijo določeno mero varnosti ter udobja. V času koronavirusa so se marsikomu osebne finance obrnile na glavo in ga prisilile, da je popolnoma spremenil svoje navade.

Že tako ali tako smo v času koronavirusa spremenili svoja pričakovanja glede nakupovanja, druženja, dela in marsičesa drugega, zdaj moramo začeti tudi drugače ravnati s svojim denarjem.

Spletno bančništvo nam lahko močno olajša urejanje bančnih storitev, kar nam lahko pomaga utrditi občutek varnosti, saj vedno dobro poznamo svoje finančne tokove in finančno stanje. Plačevanje položnic prek spletne banke nam bo prihranilo marsikatero pot v bančno poslovalnico.

Naredimo si finančni načrt za prihodnjih nekaj mesecev, pri tem pa upoštevajmo vse prihodke in stroške. Dobro poznavanje osebnih financ je nujno za zagotavljanje finančne varnosti.

Hiter odziv na novo situacijo

V času epidemije so se med drugim spremenila tudi naša pričakovanja glede bančnih storitev in urejanja svojih osebnih financ. Nekatere banke so nam pri tem brez obotavljanja sledile in predstavile izjemno ugodno ponudbo ter kredite brez skritih stroškov.

Nova KBM se je hitro odzvala na spremenjeno situacijo. "Naš odziv na spremembe je bil hiter. Smo tukaj za ljudi, z izjemno ugodno ponudbo tudi v času, ko se je ljudem svet obrnil na glavo. Ljudje se odločajo za transparentni kredit NAPREJ, ki je na voljo do višine do 30.000 evrov. Odlikuje se po tem, da je brez skritih presenečenj, saj ima v takšnih časih popolna transparentnost še večjo vrednost. Kredit NAPREJ je na voljo tudi strankam drugih bank, zato lahko rečemo, da smo ljudem uspešno stali ob strani tudi v času epidemije," je povedal Robert Hernet, vodja oddelka produktnega vodenja za kredite iz Nove KBM.

Kredit NAPREJ – za skrite želje in nepričakovane izdatke

Kljub raznim opozorilom, da moramo skrbno ravnati z denarjem in se pripraviti na prihodnost, pa ne smemo pozabiti tudi na svoje skrite želje. Prav za takšne namene je tu ugoden gotovinski kredit, ki nam pride prav tudi, ko pride do nepričakovanih izdatkov, kot je okvara pralnega stroja, avtomobila ali računalnika, in smo postavljeni pred dejstvo – potrebovali bomo večjo vsoto denarja, na katero nismo bili pripravljeni.

V tem trenutku je čas za kredit NAPREJ. Gre za transparenten gotovinski kredit, znesek kredita lahko znaša do 30.000 evrov. Ker je odobren že v nekaj minutah, bomo hitro opravili z negotovostjo. Poleg tega pa je na voljo za stranke vseh bank, ne le komitentom Nove KBM.

Nobenih presenečenj: S kreditom NAPREJ se potrošnik izogne skritim presenečenjem – skritim stroškom, odvečnemu čakanju, nejasnostim, čakanju v vrsti, dolgotrajnemu iskanju ugodnega kredita. Pri kreditu NAPREJ ni skritih stroškov.

Preskočite brskanje po drobnem tisku: Nova KBM nudi transparenten kredit NAPREJ, brez nejasnosti in drobnega tiska.

Za stranke drugih bank: Transparenten kredit NAPREJ je na voljo po izjemno dobri obrestni meri, tudi za stranke drugih bank.

Brez čakanja: Z eno potezo preskočite čakanje. Potrošniški kredit NAPREJ je odobren v le nekaj minutah.

Brez stroškov odobritve: Do 30. 6. 2020 je kredit NAPREJ na voljo brez stroškov odobritve.

Brezskrbni ob nepričakovanih dogodkih Najem potrošniškega kredita od vas zahteva veliko odgovornosti, zato ima veliko ljudi precej pomislekov, preden najamejo kredit. Spremenjene gospodarske razmere, ki so posledica epidemije, se lahko poznajo tudi pri plačilni sposobnosti kreditojemalcev. V primeru težav z odplačevanjem kredita (zaradi izgube službe, daljše bolniške …) takoj kontaktirajte banko, ki vam bo pomagala, da za nastalo situacijo skupaj poiščete najprimernejšo rešitev. Skupaj z Novo KBM ste lahko brezskrbni tudi ob nepričakovanih dogodkih, ki bi vam onemogočili poplačilo kredita, ali pa bi se zaradi njih kreditne obveznosti prenesle na vaše najbližje. Takšnim neugodnim situacijam se lahko izognete s sklenitvijo zavarovanja že za 5 EUR na mesec. Nova KBM je v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev za svoje stranke pripravila vlogo, s katero lahko zaprosite do 12-mesečni odlog obveznosti iz kreditnih pogodb. Vlogo za odlog izpolnite in oddate elektronsko.

Nova KBM je prejela prestižen certifikat Najugodnejša banka 2019

Certifikat pridobi banka, ki dokaže, da ljudem ponuja najboljšo osnovno košarico bančnih storitev, najboljši depozit, najboljše stanovanjsko posojilo in najboljše potrošniško posojilo.