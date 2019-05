Izkoristite ugodna financiranja za svoje ambiciozne načrte

Največja ovira na poti od ideje do izvedbe so finance. Vaši ambiciozni načrti so zdaj končno na dosegu roke, in sicer zahvaljujoč SID banki oziroma Skladu skladov, ki ponuja posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI).

Inovacije ter iskanje boljših, sodobnih in, zakaj pa ne, celo vizionarskih rešitev so osnova razvoja gospodarstva v Sloveniji. Prav v ta namen deluje Sklad skladov, ki ga upravlja SID banka: omogočiti mladim podjetnikom in preostalim podjetniškim vizionarjem uresničiti svoje cilje ter zagotoviti tako več delovnih mest kot tudi boljše storitve in proizvode.

Kredit, ki vas bo približal vašim ciljem

Posojilo za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije je namenjeno samostojnim podjetnikom, manjšim ali srednje velikim podjetjem, start-upom in tudi večjim podjetjem.

Sklad skladov ponuja kredit vsem, ki bodo ustrezali naslednjim pogojem:

Zastavljeni projekt vključuje naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva in se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve.

Projekt se izvaja v Sloveniji, lahko se začne pred oddajo vloge, vendar še ni končan.

Naložba se ne izvaja v izključenem sektorju.

Glavni dve prednosti kredita so nizke obresti in višina ponujenega posojila, ki znaša od 10.000 evrov pa vse tja do deset milijonov evrov. Program vam poleg tega omogoča tudi:

tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5-odstotnega pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 odstotkov oz. skladno s pomočjo de minimis, ter 37,5-odstotnega pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni,

dobo kreditiranja od treh do devetih let,

moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (od enega do treh let),

mesečna odplačila.

brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja, v primeru kreditov nad enim milijon evrov in ročnosti nad pet let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja.

Financiranje, ki vam bo omogočilo uresničitev vaših ciljev: – visoka vsota kredita,

– nizke obrestne mere,

– brez nadomestil za odobritev in vodenje kredita.

Program za prihodnost je lahko v vaših rokah

Program Sklada skladov bo omogočil sredstva za naslednje vaše želje po financiranju:

povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve,

bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti,

bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev,

razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev,

izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preizkušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev,

načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev,

naložbe, povezane s projektom, ki je bil podprt z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij.

Kje lahko sklenete kredit?

Finančna posrednika, ki vam omogočata najem kredita, sta Sberbank in SID banka. Če potrebujete bolj podrobne informacije o programu, se obrnite neposredno na njih:

Sberbank

sklad.skladov@sberbank.si

080 22 65

SID banka

sklad.skladov@sid.si

01 2007 514