GEN-I izdal za 60 milijonov evrov komercialnih zapisov

GEN-I je lani posloval rekordno; ustvaril je 3,4 milijarde evrov prihodkov in 71 milijonov evrov dobička. Letošnje številke presegajo poslovni načrt. Družba je v prvih dveh mesecih letos ustvarila 13,37 milijona evrov dobička iz poslovanja in 10,52 milijona evrov čistega dobička, kar je nad načrtovanimi rezultati za prvo letošnje polletje.

Družba GEN-I je uspešno izvedla prodajo 12-mesečnih komercialnih zapisov v skupni nominalni vrednosti 60 milijonov evrov. S sredstvi bo družba financirala obratni kapital in razpršila strukturo virov kratkoročnega financiranja v primerjavi z bančnim kreditiranjem, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz GEN-I.

GEN-I je sicer višino zadolževanja z izdajo komercialnih zapisov sprva določil pri 50 milijonih evrov. Ker pa je družba od zainteresiranih vlagateljev prejela zavezujoče ponudbe v vrednosti skoraj 70 milijonov evrov, se je odločila prvotno zastavljeno višino zadolževanja zvišati za deset milijonov evrov.

V prvi prodaji je izdajo komercialnih zapisov vpisalo in vplačalo 50 investitorjev, v dodatni prodaji pa 12 investitorjev. V prvi prodaji je bilo vpisanih in vplačanih za 50 milijonov evrov komercialnih zapisov, v dodatni izdaji pa še za deset milijonov evrov, so pojasnili v GEN-I.

Obrestna mera komercialnega zapisa − gre za 11. izdajo − znaša 1,30 odstotka letno. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na Ljubljanski borzi, uvrstitev na organiziran trg bo izvedena v prihodnjih dneh.