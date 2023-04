GEN-I izdal za 50 milijonov evrov komercialnih zapisov

Izdajo komercialnih zapisov so v GEN-I pospremili z navedbami, da je bil odziv potencialnih vlagateljev kljub še vedno negotovim razmeram na energetskem trgu tudi tokrat dober, njihove zavezujoče ponudbe pa so presegle vrednost končne višine izdaje GEN12.

Foto: STA

Družba GEN-I je uspešno končala izdajo 12-mesečnih komercialnih zapisov v skupni nominalni vrednosti 50 milijonov evrov, so danes sporočili iz družbe. S tem bodo obnovili obstoječo zadolžitev s komercialnimi zapisi za potrebe financiranja kratkoročnega in trajnega obratnega kapitala izdajatelja ter ohranjanje razpršenosti finančnih virov.

Da razmišljajo o novi, 50-milijonski zadolžitvi, so iz GEN-I sporočili marca ob objavi poslovnih rezultatov za lani, ko je družba ustvarila 4,1 milijarde evrov prihodkov in čisti dobiček v višini 29,5 milijona evrov.

Izdajo komercialnih zapisov so danes pospremili z navedbami, da je bil odziv potencialnih vlagateljev kljub še vedno negotovim razmeram na energetskem trgu tudi tokrat dober, njihove zavezujoče ponudbe pa so presegle vrednost končne višine izdaje GEN12.

"S tem so tako domači investitorji kot tudi mednarodne nadnacionalne finančne institucije ponovno izkazali zaupanje v finančno stabilnost izdajatelja, ki sicer tudi v gospodarsko zahtevnih in negotovih razmerah posluje zelo stabilno," so navedli v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

Tokratni obseg izdaje komercialnih zapisov je bil zaradi presežne likvidnosti sicer nižji kot v prejšnji izdaji. V prvi prodaji je izdajo komercialnih zapisov vpisalo in vplačalo 31 investitorjev.

Donosnost do dospetja komercialnega zapisa znaša 4,7380 odstotka, s komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Nova KBM je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve in dodatne prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg, ki bo izvedena v prihodnjih dneh, so še navedli v družbi GEN-I, ki jo vodi Maks Helbl.