Farmacevtska družba Medis je 70 odstotkov prihodkov ustvarila na trgih zunaj Slovenije

Leto 2019 je bilo glede na zastavljene cilje za družbo Medis izjemno uspešno na področju zagotavljanja najsodobnejših zdravil in medicinskih pripomočkov, so sporočili iz podjetja.

Kar 70 odstotkov prihodkov je družba ustvarila v državah srednje in vzhodne Evrope, pri čemer so največje rasti prihodkov iz prodaje dosegali v Avstriji, Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji. "Vodilno neodvisno podjetje za trženje farmacevtike prek uvajanja pomembnih novih proizvodov in širitve na nove trge presega tudi petletne poslovne načrte," so zapisali v podjetju, kjer so preteklo poslovno leto končali s 120 milijoni prihodkov, kar je 21 odstotkov več kot v letu 2018.

Za enak odstotek je zrasla tudi donosnost, tako da je dodana vrednost na zaposlenega v skupini Medis že blizu sto tisoč evrov.

"Dvomestna letna rast prihodkov je dokaz, da že vrsto let delamo dobro za bolnike"

"Ponosni smo, da s 30-letnim osredotočenim delovanjem, inovativnostjo, neprestanimi vlaganji in vzdržno rastjo zdaj že petnajstim manjšim državam v srednji in vzhodni Evropi zagotavljamo dostopnost do inovativnih zdravil in medicinskih pripomočkov. Gre predvsem za zdravila, neredko zelo specifična, namenjena le ozkemu krogu bolnikov, ki jih proizvajalci lansirajo na majhne trge le redko ali pa z zamikom. Vstopne ovire, tako regulatorne kot finančne, so namreč nesorazmerno zahtevne. Trženje nam zaupajo mnogi ugledni proizvajalci. Z leti smo se razvili v sodobno mednarodno farmacevtsko podjetje z visoko poslovno etiko in hkratno učinkovitostjo. Dvomestna letna rast prihodkov je dokaz, da že vrsto let delamo dobro za bolnike in zdravstvo v vseh državah, kjer delujemo," je dodala Martina Perharič, direktorica družbe Medis.

"V letu 2019 se je že uveljavljenemu širokemu naboru zdravil s področja OTC in zdravil na recept, s katerimi zdravimo bolnike, obolele za kroničnimi vnetnimi boleznimi, glavkomom, epilepsijo ter drugimi nevrološkimi težavami, pridružilo še novo zdravilo za zdravljenje astme, razširil pa se je tudi nabor ginekoloških zdravil ter zdravil za zdravljenje multiple skleroze. Družba je tudi izrazito utrdila svojo prisotnost na področju redkih bolezni in zdravil iz plazme" so še zapisali.