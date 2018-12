Evropa kaznovala ameriškega proizvajalca oblačil in modnih dodatkov

Evropska komisija je danes ameriškega proizvajalca oblačil in modnih dodatkov Guess kaznovala s 40 milijoni evrov zaradi geografskega blokiranja čezmejnih transakcij in oglaševanja v spletni trgovini. Guess je namreč s temi praksami umetno vzdrževal višje cene v nekaterih članicah EU, predvsem v srednji in vzhodni Evropi.

V začetku meseca so sicer po vsej EU začela veljati nova pravila spletnega nakupovanja, ki odpravljajo neupravičeno geografsko blokiranje pri nakupih blaga in storitev prek spleta. Trgovci morajo tako odslej spletne kupce iz drugih držav EU obravnavati enako kot domače, na primer pri ceni ali pogojih nakupa. Prav tako ne smejo več drugače obravnavati kupcev po kraju izdaje njihove kreditne ali debetne kartice.

A v Bruslju so postopek proti Guessu sprožili že junija lani, potem ko so ugotovili, da si je kalifornijsko podjetje z evropskim sedežem v Švici s sporazumi o distribuciji prizadevalo preprečiti evropskim potrošnikom spletne nakupe v drugih članicah, in sicer tako, da je trgovcem preprečevalo čezmejno oglaševanje in prodajo.

"To je podjetju omogočilo, da je v nekaterih državah umetno ohranjalo višje cene, predvsem v srednji in vzhodni Evropi," je v sporočilu za javnost poudarila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager. Na teh trgih so bili Guessovi izdelki po navedbah komisije dražji do 10 odstotkov.

Vsi razen domačinov so bili omejeni pri določanju cen

Guess, ki je prisoten tudi na slovenskem trgu, je tako po pojasnilih Bruslja trgovcem omejeval uporabo njihove blagovne znamke (poleg znamke Guess še znamko Marciano) pri spletnem oglaševanju. Za spletno prodajo zunaj matične države so trgovci potrebovali posebno dovoljenje, omejeni so bili tudi pri prodajah Guessovih izdelkov drugim trgovcem in pri določanju lastnih cen izdelkom te ameriške znamke.

Tako je Guess razdelil skupni evropski trg, so še navedli v komisiji, kjer so kazen ameriškemu podjetju znižali za 50 odstotkov, ker je z varuhom konkurence sodelovalo.