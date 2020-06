ECB program odkupov obveznic povečala za 600 milijard evrov

ECB je marca zagnala 750 milijard evrov vreden izredni pandemični program odkupovanja zasebnih in javnih dolžniških vrednostnih papirjev. Gre za začasen program, s katerim želi banka zmanjšati tveganja, ki jim je območje evra izpostavljeno zaradi pandemije koronavirusa. Program naj bi sprva veljal do konca leta 2020, navaja STA.

A ga je svet ECB v skladu s pričakovanji povečal in podaljšal. Kot so v izjavi po seji sveta sporočili iz ECB, povečan program nakazuje dodatno sproščanje splošne monetarne politike, s tem pa bo izboljšal pogoje financiranja v realnem gospodarstvu, zlasti za podjetja in gospodinjstva. Nakupi bodo prilagojeni tako po državah in vrstah sredstev kot časovno.

Svet ECB bo neto nakupe v okviru programa PEPP izvajal tako dolgo, dokler ne presodi, da je kriza zaradi koronavirusa končana, vsekakor pa vsaj do konca junija. Ob tem bo ponovno investiral glavnice zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru PEPP, najmanj do konca leta 2022.

Mesečni nakupi se bodo izvajali tako dolgo, dokler bo potrebno

Nakupi v okviru rednega programa odkupov vrednostnih papirjev se bodo nadaljevali na mesečni ravni 20 milijard evrov, poleg tega pa se bodo do konca leta nadaljevali tudi nakupi v okviru začasnega svežnja 120 milijard evrov. Svet ECB še naprej pričakuje, da se bodo mesečni neto nakupi v okviru tega programa izvajali tako dolgo, kot bo potrebno, da se okrepi spodbujevalni učinek ključnih obrestnih mer - končali se bodo, tik preden začne ECB dvigovati ključne obrestne mere, piše STA.

Ponovno investiranje glavnice zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru omenjenega programa, se bo v celoti nadaljevalo še daljše obdobje po datumu, ko bo svet ECB začel dvigovati obrestne mere.

Obrestne mere ostajajo nespremenjene

Danes je svet sicer pričakovano odločil, da obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja, za odprto ponudbo mejnega posojila in za odprto ponudbo mejnega depozita ostanejo nespremenjene na ravni 0,00, 0,25 oz. minus 0,50 odstotka.

Svet ECB je ponovno zatrdil, da je pripravljen prilagajati obstoječe instrumente na način, da se bo inflacija vzdržno gibala proti ciljni ravni; ta je tik pod dvema odstotkoma.

Več o odločitvah bo na novinarski konferenci popoldne povedala predsednica ECB Christine Lagarde, še napoveduje STA.