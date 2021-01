Država napovedala novo zadolžitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za finance je bankam podelilo mandat za novo zadolžitev države. Zakladnica načrtuje izdajo nove desetletne evrske obveznice z zapadlostjo leta 2031 in dodatne izdaje 30-letne obveznice z zapadlostjo leta 2050. Izvedba izdaje se pričakuje v bližnji prihodnosti, odvisno od razmer na finančnih trgih.

Ministrstvo za finance je mandat za organizacijo izdaje dolžniških vrednostnih papirjev podelilo bankam Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC in Nova KBM, poroča STA.

Dolg državnega proračuna narašča

Slovenija se je nazadnje na mednarodnem trgu zadolžila sredi oktobra lani. Kot so takrat navedle Finance, je država lani prek izdaj različnih obveznic in dopolnitev obstoječih izdaj zbrala skoraj šest milijard evrov, upoštevajoč izdane zakladne menice pa še nekaj več. Precejšnji del je šel za financiranje ukrepov za blaženje negativnih posledic epidemije bolezni covid-19 na gospodarstvo in prebivalstvo.

Za izvrševanje letošnjega državnega proračuna je potrebna zadolžitev v vrednosti 5,67 milijarde evrov, predvideva program financiranja proračuna, ki ga je sredi decembra lani sprejela vlada. V primeru te zadolžitve bi dolg državnega proračuna narasel na 36,62 milijarde evrov oziroma predvidoma 75 odstotkov BDP, poroča STA.