Donos indeksa S&P 500 od začetka leta 2023 znaša 16,02 odstotka

Indeks S&P 500 (Indeks Standard & Poor's 500) je s tržno kapitalizacijo tehtan borzni indeks 500 vodilnih javnih delniških družb v ZDA. Vključuje predstavnike različnih sektorjev in je zasnovan tako, da ponazarja uspešnost celotnega ameriškega delniškega trga. Številni vlagatelji menijo, da je to najboljši pokazatelj ameriškega borznega trga.

V letu 2023, ko smo se vse od januarja pogovarjali o dvomestni inflaciji, potem pa o bančnih obrestnih merah, ki za vezane vloge prebivalstva do enega leta niso presegle enega odstotka, nad eno leto pa so ostale pod dvema odstotkoma, so kapitalski trgi pisali zgodbo višjih donosov.

Ameriški delniški indeks S&P je od začetka januarja do zadnjega dne avgusta 2023, merjeno v evrih, dosegel 16,02-odstotni donos.

Ponovno se je pokazalo, da biti preveč konservativen in se držati bančnih vlog ni optimalna izbira za finančno premoženje. A kljub temu imamo Slovenci 26,38 milijarde evrov svojih prihrankov na računih pri bankah in samo 4,5 milijarde evrov v vzajemnih skladih.

V poletnih mesecih smo med naključnimi vlagatelji izvedli anketo, kaj je tisto, kar zadržuje posameznika, da ne začne investirati. Rezultati slovenskih varčevalcev so naslednji: 36 odstotkov posameznikov je odgovorilo, da nimajo dovolj sredstev, 29 odstotkov jih nima dovolj znanja in ne vedo, kje začeti, enak odstotek posameznikov pa je strah, da bi svoj začetni vložek izgubili.

Za kapitalske trge je značilna kratkoročna volatilnost. Na tržno ceno delnic vplivajo pričakovanja vlagateljev v prihodnosti, ki so odvisna od različnih geopolitičnih, makro in mikro dogajanj.

Vsi naložbeni razredi so izpostavljeni volatilnosti, zato sta za investitorje pomembni dve načeli: načelo diverzifikacije oziroma razpršenosti naložb in načelo dolgoročnosti. Marsikdo bo presenečen, ko bo prebral, da je kljub kratkoročnim nihanjem zgodovinski dolgoročni povprečni letni donos na kapitalskih trgih 6,5-odstoten po inflaciji.

