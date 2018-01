Cimos ima naročila, a odpušča delavce #video

[video: 67379 / ]

Video: Planet TV

Ta teden bo knjižice dobilo okoli 30 presežnih delavcev, najprej se je govorilo celo o petkrat višji številki, so poročali v oddaji Danes na Planet TV. Za odhod pred koncem odpovednega roka bodo delavci dobili odškodnine. Če sta na seznamu odpuščenih oba zakonca, bo odpuščen samo tisti z nižjo plačo. Sporazum predvideva tudi, da mora italijanski lastnik v primeru povečanja naročil najprej povabiti nazaj odpuščene delavce.

Lov za novim lastnikom Cimosa se je začel leta 2015. Že ob namigu, da bi to lahko postal italijanski finančni sklad Palladio Finanziaria, torej tujec, se je začelo, tako kot je to običaj, govoriti o izčrpavanju Cimosa in odpuščanjih. Kot da to ne bi bilo dovolj, je delavce v negotovost pahnil še ne ravno takten nastop ministra Počivalška, ki je izjavil, da sklad "ni resen kupec".

Kljub vsemu je maja lani nova lastnica postala družba TCH Cogeme v lasti italijanskega sklada Palladio Finanziaria.

Program presežnih delavcev so pripravili za družbi Cimos in Cimos Kinematika. Zadnjo so novi lastniki ustanovili jeseni in vanjo prezaposlili skoraj 200 delavcev, zdaj pa jo prodajajo. Posledično so se porodila ugibanja o usodi podjetja in zaposlenih. Sašo Ristič, sekretar sindikata SKEI za kraško-notranjsko in obalno regijo, pa danes skeptikom odgovarja: "Cimos ima prihodnost, s pravilnim menedžmentom in pravilnim vodenjem ter z nekaterimi naložbami je ta lastnik dolgoročno strateško zelo uspešen. Tudi program turbopolnilnikov je perspektiven. Pri normalnem vodenju pričakujemo, da bodo v dveh, treh letih izplavali iz rdečih številk."

Foto: Vid Ponikvar

Naročila naraščajo in potreba po delavcih ravno tako. Ravno to so pri pogajanjih poudarili v sindikatu SKEI: "Pozivamo, da se pred odpuščanjem razmisli, ker to ni tako poceni. Po drugi strani je take profile delavcev zelo težko dobiti na trgu dela."

Dogovorjeno je tudi, da bodo morali podjetje obiskati predstavniki zavoda za zaposlovanje, ki bodo pomagali odpuščenim delavcem. "S Cimosom smo vedno v dogovoru, da nas obveščajo, kaj se dogaja. V prihodnjem tednu grem k njim, da ljudem pojasnimo, kaj lahko pričakujejo od zavoda," pravi Nevenka Bandelj, direktorica Zavoda za zaposlovanje OS Koper.

Gre za približno 30 zaposlenih v proizvodnji, ki jim je sindikat izpogajal boljše pogoje od tistih, ki jih predvidevata zakonodaja in kolektivna pogodba. Sreča v nesreči pa je hotela, da v tej panogi za ta profil delavcev obstaja veliko zanimanja.