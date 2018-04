Cenjeni in iskani strokovnjaki

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance že od leta 2007 ustvarjamo okolje, ki našim študentom zagotavlja strokovni razvoj in pridobivanje kakovostnega znanja, ki ga kasneje uporabljajo pri svojem delu.

Oglasno sporočilo

Foto: Thinkstock

Svoje poslanstvo uresničujemo z aktivnostmi, s katerimi spodbujamo študente k intelektualni radovednosti in akademski odličnosti ter jim omogočimo širok vpogled v poslovni svet in poslovanje, ki je temelj za dobro računovodstvo.

Študente opremimo s spretnostmi, ki jih potrebujejo, da postanejo celostni finančni svetovalci, s čimer si omogočijo dobra izhodišča za karierno in profesionalno rast. Naš cilj je omogočiti prave kvalifikacije za vse, ki želijo unovčiti svoje sposobnosti in si zgraditi obetavno kariero v računovodstvu, financah in menedžmentu.

S podajanjem praktičnih znanj, uglednimi predavatelji, ki prihajajo iz podjetjih in državnih institucij, ter inovativnimi pristopi razbijamo miselnost, da je računovodstvo dolgočasno. S pridobljenimi znanji v naši šoli boste usposobljeni svetovati menedžmentu na pravilen, kompetenten in razumljiv način.

Nove ideje in drugačni pogledi na računovodstvo in finance vedno odpirajo nove poti. Pri tem vam lahko pomagamo.

Doc. dr. Branko Mayr Doc. dr. Branko Mayr, prodekan za kakovost in študijske zadeve: "Prepričan sem, da ima računovodstvo svetlo prihodnost. Poklic računovodje je v razvitih gospodarstvih zelo cenjen (računovodja je v hierarhiji podjetja v vrhu). Tudi v Sloveniji postaja vedno bolj cenjen in iskan. Dozorelo je spoznanje, da je znanje računovodstva nujen pogoj za uspešnost in poslovno odličnost. Mogoče prav od tukaj izvira rek Računovodstvo je jezik poslovnežev. Diplomanti naše šole razpolagajo z bogatim znanjem računovodstva, poslovnih financ in davkov. Njihove strokovne in osebnostne vrline jim omogočajo, da postanejo najtesnejši sodelavci poslovodstva, ki kreativno sodelujejo pri oblikovanju kakovostnih predlogov poslovnih odločitev."

Pri nas izvajamo dva študijska programa, in sicer:

dodiplomski program RAČUNOVODSTVO in FINANCE,

magistrski program Forenzične preiskave v FINANCAH in RAČUNOVODSTVU.

Pri dodiplomskem programu dobite ključna znanja, ki odlikujejo dobrega računovodjo, čigar poslanstvo je svetovati poslovodstvu in predstaviti kakovostne informacije za pravilno odločanje. Pri magistrskem študiju pa se naučite, kako preiskati prevare v financah in računovodstvu.

Prav tako smo pridobili akreditacijo za izpopolnjevalni enoletni študijski program, kjer pridobite CERTIFIKAT:

CPR Certificirani poslovodni računovodja, ki omogoča pridobitev praktičnih znanj s področja oblikovanja predlogov poslovnih odločitev.

CPP Certificirani preiskovalec prevar, ki omogoča pridobitev praktičnih znanj s področja preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar na področju financ in računovodstva.

Pridružite se nam, saj cenimo vaše znanje.