BREZPLAČNA E-KNJIGA: Kako od doma trgovati s ceno zlata in srebra

Zlato je investicija, o kateri je večina ljudi že nekaj slišala. Veliko nas spremlja ceno zlata, saj smo zagotovo kdaj že imeli v lasti predmet iz tega materiala. Zavedamo se, da je zlato nekaj, kar ohranja vrednost, to pa lahko vidimo tudi v mnogo filmih, v katerih roparji kradejo to plemenito kovino iz bank.

Za zlato je znano, da je varna oaza na finančnih trgih. Z drugimi besedami, pričakuje se, da bo zlato v določenem časovnem obdobju ali zadržalo svojo vrednost ali jo celo pridobilo. Tveganje pri trgovanju z zlatom je manjše, saj se njegova cena v primerjavi z drugimi finančnimi instrumenti giba počasneje, kot se valutni pari ali surova nafta.

Fortrade je za vse, ki jih zanima, kako lahko trgujejo s ceno zlata, oziroma za tiste, ki vlagajo vase in v svoje znanje, pripravil brezplačno e-knjigo Kako trgovati s ceno zlata na spletu. Knjiga je prilagojena vsem ravnem znanja in jo lahko prevzamete na tej povezavi.

Dejstva, ki vplivajo na ceno zlata, je lahko razumeti:

Cena zlata se nagiba k rasti, kadar so obrestne mere nižje. Dolar in zlato se navadno gibata v nasprotni smeri, saj je vrednost te kovine ovrednotena v ameriški valuti. V obdobjih gospodarskih težav in negotovosti zlato navadno pridobiva vrednost. Po drugi strani lahko cena zlata pade, če je gospodarstvo v dobrem stanju. Cena zlata se velikokrat giba v nasprotni smeri glede na delniški trg.

Redko se zgodi, da se ti pogoji povežejo, vendar je, če so nekateri izpolnjeni, na primer dva ali več, zelo dobro trgovati z zlatom.

Zdaj vam bomo dali primer, kako izkoristiti tržne zakonitosti ob pozornosti na prej pojasnjena pravila. Referenčna obrestna stopnja zveznih rezerv je na dokaj nizki ravni - 2,5 odstotka. V času pisanja tega članka se dolar giba v bližini najvišje meje v zadnjem mesecu dni. Ekonomisti so zaskrbljeni zaradi upočasnitve svetovne gospodarske rasti, pogovori med ZDA in Kitajsko so prekinjeni, veljati bodo začele nove carinske tarife. Delniški trg je trenutno zelo volatilen. V začetku meseca je trg dosegel maksimum, nato je padel na mesečni minimum.

Kot lahko vidite, prva točka, pri kateri govorimo o obrestni stopnji, podpira rast cene zlata. Vendar močan dolar izpodriva ceno zlata. Po drugi strani bi morala geopolitična negotovost, podprta s trgovinsko vojno, omejevati rast cene zlata.

Vseeno je v času pisanja tega članka zlato padlo za 0,12 odstotka. Po drugi strani je ameriški dolar okrepil moč v isti meri, za 0,12 odstotka. Vrednost dolarja ima trenutno večji vpliv na ceno zlata kot katerikoli drugi dejavniki.

Srebro morda sije še močneje ...

Medtem ko zlato privlači trgovce s svojim glamurjem, veliko trgovcev spregleda vrednost srebra in njegove prednosti.

Tako kot na zlato tudi na srebro vpliva svetovno povpraševanje, tudi za njega velja, da se giba v nasprotni smeri glede na delniški trg.

Obstaja nekaj prednosti, zaradi katerih je naložba v srebro boljša od naložbe v zlato. Za začetek se lahko trguje z večjo količino srebra za manjšo količino denarja. Srebro je cenejše od zlata, tako da lahko glede na količino denarja ustvarite večji dobiček. Srebro je tudi veliko bolj volatilno kot zlato. To pomeni, da lahko vlagatelj, ki dobro razmišlja in hitro reagira, zasluži večjo količino denarja s trgovanjem s srebrom. Po drugi strani večja volatilnost pomeni tudi večje tveganje za izgubo denarja za vse tiste, ki niso dovolj obveščeni. Ne glede na večje tveganje in večji potencialni dobiček srebro velja za varno finančno zatočišče glede na večino drugih instrumentov v obdobjih tržnih nestabilnosti. Investitorji imajo navado vlagati denar v zlato in srebro v obdobjih recesij in tržnih padcev, kar vpliva na rast cene teh kovin.

Pri trgovanju s ceno srebra se je treba osredotočiti na določene stvari:

Srebro uporabljajo v industriji, kar pomeni, da krepitev svetovnega gospodarstva vpliva na rast cene, saj je takrat povpraševanje po srebru večje. Povpraševanje po srebru pomeni, da se trg krepi, kar lahko hitro povzroči politično nestabilnost. Namesto da bi ljudje varčevali, se nekateri bolj nagibajo k investiranju v srebro in zlato. To daje srebru podporo. Po drugi strani bi lahko srebro padlo po krepitvi dolarja ali vidni počasni gospodarski rasti na Kitajskem in v Indiji, saj je povpraševanje po srebru v teh državah relativno visoko.

