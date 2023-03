Brezplačen vodnik korak po koraku: Kako trgovati s cenami delnic?

Oglasno sporočilo

Ko vlagatelj pogleda finančna poročila podjetja, običajno vedno upošteva tri dejavnike. To so dobički na delnico (angl. earnings per share ali EPS), zasluženi prihodki in napovedi analitikov.

Ni pomembno, da razumete, kako se zasluži z delnicami ter kako se pride do prihodka in napovedi analitikov, prav tako ni treba poznati drugih podrobnosti in tega, kako se izračunavajo. Ključno je primerjati (uradno) objavljene rezultate s pričakovanji analitikov. Če je dobiček na delnico ali prihodek nižji od pričakovanja analitikov, bo delnica družbe, ki je objavila poslovne rezultate, verjetno izgubila vrednost. Po drugi strani lahko rezultati, boljši od pričakovanj, zvišajo ceno akcije.

Pomembne so tudi napovedi analitikov o prihodnjih gibanjih cen. Napoved se nanaša na poslovni cilj, ki ga želi podjetje doseči, in predlagan obseg, v katerem bo uspešno v prihodnosti. Posledično, če podjetje napoveduje nepričakovano visok dobiček na delnico in prihodek, vendar po pesimistični napovedi, bo cena delnic še vedno padala.

Viri: Bloomberg

