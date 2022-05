Svetovne borze v rdečem, vlagatelje skrbita inflacija in morebitna recesija

Newyorški borzni indeksi so sinočnje trgovanje sklenili globoko v rdečem in zabeležili najslabši dan po letu 2020. Tudi tečaji delnic na pomembnejših evropskih borzah so se včeraj in ob začetku današnjega trgovanja znižali ter tako sledili negativnim trendom z azijskih in newyorških borz. Vlagatelje skrbijo predvsem podatki o naraščajoči inflaciji, skrbi o recesiji in zaslužkih pa so povzročile tudi objave poslovnih poročil podjetij.

Newyorški borzni indeksi so sinočnje trgovanje sklenili globoko v rdečem in zabeležili najslabši dan po letu 2020. Slabi poslovni rezultati trgovskih velikanov, kot sta Walmart in Target, so okrepili skrbi vlagateljev glede vpliva inflacije in težav v oskrbnih verigah na poslovanje podjetij.

Indeks Dow Jones je trgovanje sklenil pri 31.490,07 točke, kar je 1.164,52 točke oz. 3,57 odstotka manj kot v torek. Gre za najslabši dan po oktobru 2020. Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 se je oblikoval pri vrednosti 3923,68 točke, kar je 165,17 točke oz. 4,04 odstotka manj kot ob začetku. To je največji padec po juniju 2020. Tehnološki indeks Nasdaq je izgubil 566,37 točke oz. 4,73 odstotka in trgovanje sklenil pri 11.418,15 točke.

Previdno tudi na evropskih borzah

Tudi na pomembnejših evropskih borzah so se tečaji delnic včeraj znižali, z negativnim trendom so začeli tudi današnji dan. Vlagatelji zaradi dviga cen, predvsem energije in hrane, kar se je zgodilo zaradi ruske invazije na Ukrajino, ostajajo previdni. Rekordne stopnje inflacije so nekatere centralne banke, med njimi britansko in ameriško, že prisile v dvig obrestnih mer.

Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je napovedala, da se ji zdi zelo verjetno, da bo banka obrestno mero dvignila še pred koncem letošnjega leta, če inflacija v območju evra ne bo popustila.

Vlagatelje skrbijo predvsem podatki o naraščajoči inflaciji, skrbi o recesiji in zaslužkih pa so povzročile tudi objave poslovnih poročil podjetij.

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 se je včeraj znižal za 1,36 odstotka. V Frankfurtu je indeks DAX izgubil 1,26 odstotka, v Parizu pa indeks CAC 40 1,20 odstotka. Po objavi, da je inflacija na Otoku v aprilu dosegla 40-letni vrh, se je znižal tudi indeks borze v Londonu FTSE 100, in sicer za 1,07 odstotka. Na Dunaju se je indeks ATX znižal za 0,04 odstotka in v Zürichu indeks SMI za 1,29 odstotka. V Milanu je indeks FTSE MIB doživel 0,89-odstotni padec. Indeks SBI TOP je izgubil 0,43 odstotka.

Azijske borze so po padcih na Wall Streetu današnje trgovanje končale pod gladino. Med vlagatelji so se povečale skrbi glede inflacije in dobičkonosnosti podjetij. Za slabo razpoloženje so poskrbeli predvsem poslovni rezultati nekaterih ameriških trgovcev, katerih poslovanje je bilo pod pričakovanji analitikov.

Dražja nafta

Nafta se je danes podražila, kar je posledica manj napetih razmer v kitajskem Šanghaju, čeprav so razmere v drugih večjih mestih po Kitajskem še vedno kritične. Širše sprostitve večinoma zelo strogih policijskih ur, ki močno obremenjujejo gospodarstvo, pa trenutno ni mogoče pričakovati.

159-litrski sod severnomorske nafte brent za dobavo julija je zjutraj po evropskem času stal 110,59 dolarja, kar je 1,48 dolarja več kot ob koncu trgovanja v sredo. Zahodnoteksaška lahka nafta, ki bo dobavljena junija, se je podražila za 83 centov na 110,42 dolarja.