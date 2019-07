Bilo je tako vroče, da so se pokvarile tudi klimatske naprave

Konec junija je Slovenijo zajel vročinski val, povsod po državi je bila toplotna obremenitev namreč zelo visoka. V številnih krajih so izmerili temperaturne rekorde, prednjačil je predvsem pretekli četrtek. Kot poroča Arso, je bilo četrtkovo popoldne marsikje po državi, zlasti pa v Alpah, najbolj vroče junijsko popoldne v zadnjih 70 letih. Klimatske naprave so v teh dneh nedvomno prijatelj številka ena, a tudi te še zdaleč niso imune na (pre)visoke temperature

Vrnimo se k zgoraj omenjenim rekordnim junijskim temperaturam. V Idriji so denimo izmerili 37,4 stopinje Celzija, na Ravnah na Koroškem 37,1, za Bežigradom v Ljubljani 36,8, v Ratečah 35,5 in na Kredarici 20,8 stopinje Celzija, kar je skoraj tri stopinje več od starega junijskega rekorda.

Osvežitev smo iskali (in iščemo) na različne načine, v jezerih, morju, bazenih, nepogrešljive pa so, jasno, tudi klimatske naprave. V poletnem času skorajda ni prostora, ki ne bi bil opremljen s klimatsko napravo, tako v službi, doma, v avtu in še marsikje. A se je kljub temu treba zavedati, da samo nakup klimatske naprave ni dovolj. Za dobro delovanje jo je nujno tudi redno vzdrževati in preventivno servisirati.

Kako ohraniti učinkovitost?

Servis zagotavlja, da klimatska naprava deluje na vrhuncu svojih moči, izboljša pa tudi učinkovitost celotnega klimatskega sistema. Strokovnjaki opozarjajo, da klimatska naprava vsako leto, ko ne opravimo rednega servisa, izgubi 10 odstotkov svoje učinkovitosti. Po treh letih je torej že vsaj za 30 odstotkov manj učinkovita kot v izhodišču.

"Da, ob visokih temperaturah so obremenjene tudi klimatske naprave. To se je denimo zgodilo v teh dneh. Zunanje temperature so namreč presegale tehnične parametre, po katerih so klimatske naprave še funkcionalne sporočajo iz Astecha, vodilnega slovenskega podjetja na področju servisiranja in vzdrževanja klimatsko-prezračevalnih sistemov. Astech ima v teh dneh veliko dela predvsem s klimatskimi sistemi v različnih ustanovah, podjetjih in hotelih.

Podjetje Astech z rednim strokovno izvedenim servisiranjem in vzdrževanjem zagotavlja stalno pravilno delovanje, manjšo možnost okvar, nižjo porabo energije, večji izkoristek in daljšo življenjsko dobo klimatsko-prezračevalnih sistemov.

Meja je 34 stopinj Celzija

"Treba se je zavedati, da ob ekstremno visokih temperaturah tudi klimatske naprave ne morejo v neskončnost hladiti prostorov. To je še posebej pomembno v prostorih z raznimi sistemi, računalniki, operacijsko opremo … Sodobni klimatsko-prezračevalni sistemi, "srce" ustanov, poslovnih in proizvodnih prostorov, zagotavljajo zdravo in varno delovno okolje za zaposlene ter nemoten potek delovnih procesov. Ko sistem deluje pravilno, se njegovega delovanja skorajda ne zavedamo. Stanje pa se povsem spremeni, ko pride do okvare.

Z višanjem temperature se znižuje izkoristek klimatskih naprav. Ekstremne temperature lahko močno oviraj njihovo ustrezno delovanje. Če se, denimo, dvignejo nad 34 stopinj Celzija, klimatski sistem ne more več ohladiti prostorov na 28 stopinj Celzija, kolikor je v okviru zakonodaje še dopustna temperatura v delovnih prostorih. Praktično bi lahko bi bile naprave tudi bolj učinkovite, vendar se v projektni fazi upošteva tudi ekonomski parameter.

Vzdrževanje je ključnega pomena

"Ustrezno delovanje klimatskih sistemov predpostavlja, da najvišja zunanja temperatura ne presega 34 stopinj Celzija. Projektanti projektirajo klimatske sisteme, da shladijo notranje prostore za 6 stopinj Celzija. V tem primeru pridemo na 28 stopinj Celzija. Vemo pa, da temperatura na delovnem mestu ne sme presegati 28 stopinj Celzija. Če zunanja temperatura torej preseže omenjeno vrednost in temperatura skozi zunanjo kondenzatorsko enoto sistema preseže 50 stopinj se lahko klimatski sistem tudi samodejno varnostno ustavi. Takrat pa je potreben servisni poseg na napravi. Mesta so pregreta, ter zunanje enote klimatskih naprav so največkrat postavljene na črnih strehah in betonih, ki sevajo toploto. V minulih dnevih se je beležilo kar nekaj primerov, ko so se klimatski sistemi enostavno ustavili. Dejstvo namreč je, da le ustrezno vzdrževana naprava, ki jo oskrbi strokovnjak, lahko kljubuje tudi v najbolj ekstremnih razmerah.

Hitro rastoče in poslovno uspešno podjetje Astech ima s servisiranjem in vzdrževanjem klimatsko-prezračevalnih sistemov obilo izkušenj.

Zanesljiv partner

Podjetje Astech z rednim strokovno izvedenim servisiranjem in vzdrževanjem zagotavlja stalno pravilno delovanje, manjšo možnost okvar, nižjo porabo energije, večji izkoristek in daljšo življenjsko dobo klimatsko-prezračevalnih sistemov. Astechova ekipa izvaja servisiranje: klimatov,

hladilnih agregatov,

ventilatorskih konvektorjev,

požarnih loput in

split klimatskih sistemov.

V Astechu se zavedajo, da lahko v primeru okvare klimatsko-prezračevalnega sistema o zdravju in varnosti zaposlenih ter razsežnosti poslovne izgube odločajo minute. Zato z odzivnostjo 24 ur dnevno 7 dni v tednu, elektronskim poslovanjem serviserjev na terenu ter stalno dostopnostjo nadomestnih delov vseh blagovnih znamk v lastnem skladišču zagotavljajo nadpovprečno hitro odpravo okvar. Večinoma so v nujnih primerih na mestu okvare v manj kot dveh urah po prejemu zahteve za poseg in najkasneje v štirih urah po klicu stranke.

Izkušen inženirski kader na sedežu podjetja v Logatcu s svojim znanjem podpira delo visoko strokovno usposobljenih serviserjev na terenu in tako zagotavlja hitro reševanje najzahtevnejših problemov. Komunikacija med sedežem podjetja ter serviserji na terenu v celoti poteka elektronsko. Serviserji prek računalniškega strežnika prejemajo delovne naloge na pametne telefone ali tablične računalnike. Tako zagotavljajo hiter in učinkovit pretok informacij ter nadpovprečno kratek odzivni čas, ki predstavlja eno njihovih največjih konkurenčnih prednosti.

Astech je tudi eno prvih slovenskih podjetij v stroki s certifikatom kakovosti ISO 9001. Zanesljivost podjetja Astech temelji na številčni ekipi izkušenih serviserjev, ki so visoko strokovno usposobljeni za posege na klimatsko-prezračevalnih sistemih, kar potrjujejo strokovni certifikati najvišje stopnje, pridobljeni s strani Agencije RS za okolje in prostor.

