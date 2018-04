Abanka lani skoraj prepolovila dobiček

Čiste obresti so lani dosegle 72,2 milijona evrov, potem ko so bile v 2016 pri 77,6 milijona evrih. Čiste opravnine so se medtem malenkost povečale, z 38,9 milijona na 40,7 milijona evrov.

Kot so poudarili v tretji največji banki v državi, ki je v stoodstotni lasti države, še naprej intenzivno optimizirajo svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili lani po njihovih navedbah za 3,5 odstotka nižji kot v 2016, ko so dosegli 75,4 milijona evrov.

Bilančna vsota banke se je konec leta 2017 ustavila pri 3,7 milijarde evrov, potem ko je bila ob koncu 2016 pri 3,6 milijarde evrov.

V banki, v katero sta se po bančni sanaciji v 2013 in 2014 združili Abanka in Banka Celje, zagotavljajo, da so visoko likvidni in kapitalsko močni. Poudarili so, da letos intenzivno stopajo tudi po poti digitalizacije bančnih storitev ter nadgrajujejo elektronske in mobilne poti, ki omogočajo poslovanje kjerkoli in kadarkoli ter vplivajo na kakovost finančnih storitev in nižje stroške poslovanja.

Z lanskim poslovanjem se je danes seznanil nadzorni svet, ki je tudi potrdil dnevni red in predloge sklepov za letno skupščino Abanke, na kateri bodo odločali o višini dividende državi. Soglašal je tudi s strategijo Abanke za obdobje 2018-2020 in se seznanil z odstopno izjavo nadzornika Merca. V njem bodo po njegovem odhodu ostali še predsednik Marko Garbajs, namestnica predsednika Melita Malgaj ter člani Alenka Vrhovnik Težak, Rok Pivk, Dejan Kaisersberger in Bernarda Babič.