Kako učinkovito delati od doma (5 nasvetov)

Oglasno sporočilo

Spodbujanje dela od doma je eno od priporočil za preventivno zaščitno ravnanje, ki lahko pomaga pri upočasnitvi širjenja koronavirusa. V Spagu že vrsto let izkoriščamo prednosti tehnologije in z ekipo sodelavcev, razpršenih po Sloveniji, izvajamo delo na daljavo. Z vami delim nekaj namigov, ki vam lahko pridejo prav.

Oddaljene ekipe morajo biti v rednem stiku, da lahko premagajo učinek "daleč od oči, daleč od srca". Komunikacija na daljavo lahko postane celo živahnejša kot v živo, saj se sporočilca v slogu, ali lahko samo nekaj na hitro vprašam, s katerimi bi sicer motili sodelavce v pisarni, preusmerijo v elektronske kanale in mobilne aplikacije. Vsako takšno sporočilo vam krade pozornost in negativno vpliva na vašo produktivnost.

Kaj lahko storite?

1. Izberite primeren prostor.

Za delo si izberite prostor, kjer vas ne bo nihče motil, da se boste lahko v miru in osredotočeno posvetili svojim obveznostim. Poskrbite, da imate pri sebi vse pripomočke in drugo, kar potrebujete za to, da boste lahko dobro opravili svoje delo.

2. Dogovorite se, katere kanale boste uporabljali za komunikacijo.

S sodelavci se dogovorite, katere kanale boste uporabljali. E-pošta je klasika. Za spletne sestanke je vsaj meni najljubši Zoom. Spletne platforme za sodelovanje, kot so MS Teams, Slack, Google+ in druge, pripomorejo k tekoči komunikaciji med člani ekipe. Pazite na to, da informacije o eni zadevi ostanejo na enem mestu, ne pa razpršene med različnimi kanali in napravami.

3. Oblikujte pravila igre.

Dogovorite se, kdaj boste komunicirali, kdo s kom in o čem. Določite čas, ko niste na voljo za druge, da se lahko nemoteno posvetite svojemu delu. Pomaga tudi, da medtem telefonsko zvonjenje zamenjate za vibriranje. Izklopite obvestila na telefonu in drugih napravah – pogosto piskanje in povečana količina sporočil povečujeta raven stresa, zmanjšata osredotočenost in znižujeta produktivnost.

4. Določite prioritete.

Uspešni smo, ko gremo v isti smeri proti skupnemu cilju, zato z ekipo jasno določite prioritete, ključne etapne cilje in roke za njihovo izpolnitev. Tako si boste delo lažje organizirali. Tehnologija vas lahko pri tem podpre, vendar ne more namesto vas odločati, kaj je bolj in kaj manj pomembno. Članom ekipe pustite dovolj prostora in časa, da svoje delo v miru opravijo.

5. Postavite meje.

Čeprav delate od doma, to ne pomeni, da morate biti na razpolago 24 ur na dan. Tehnologija lahko hitro zabriše meje med delom in zasebnim življenje, zato si jih moramo postaviti sami. Poskrbite, da si boste vzeli tudi čas za zasebno življenje in sprostitev.

Za ohranitev in krepitev ekipnega duha so pomembni iskrenost, odkrita komunikacija in zaupanje. Želim vam, da trenutne razmere okrepijo odnose v vaši ekipi.

Srečno!

Vaši zaposleni so pot do vaših strank. Več nasvetov in idej za boljšo komunikacijo v timu najdete v knjigi Ne čakaj na stranke.

Maja Golob že 27 let pomaga podjetjem, vodjem in timom učinkoviteje komunicirati med seboj in s strankami. Je soustanoviteljica podjetja Spago, certificirana poslovna coachinja, predavateljica, avtorica številnih člankov in dveh knjig: uspešnice Ne čakaj na vikend (2016) in Ne čakaj na stranke (2019), v katerih navdihuje, izobražuje in poziva k odprti, iskreni komunikaciji v poslovnem življenju. Je članica Združenja Manager, Društva za marketing Slovenije in mednarodne coaching zveze ICF. Preberite tudi njen zadnji intervju na Siol.net, ki ga je pripravila Alenka Teran Košir.

Prispevek je za bralce Siol.net pripravila Maja Golob iz podjetja Spago.