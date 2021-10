Naročiš in prevzameš, vse drugo se naredi samodejno

Luka Gabrovšek, poslovni direktor Mastercard Slovenija Foto: Ana Kovač

"Če gledamo res na široko, bo področje digitalizacije plačil zagotovo krojil prodor brezgotovinskih plačil v več različnih oblikah, in sicer za vedno več vsakodnevnih potreb," je prepričan Luka Gabrovšek, poslovni direktor Mastercard Slovenija.

"Checkout" izkušnja na blagajni se spreminja v "no-checkout" izkušnjo.

Kako se spreminjajo plačilni postopki?

Malo bolj konkretno lahko rečemo, da bodo plačila šla z roko v roki z novimi načini nakupovanja, bolje rečeno z modernimi uporabniškimi izkušnjami. Če smo še pred kratkim poveličevali t. i. brezstično, "checkout" izkušnjo, zdaj vedno pogosteje omenjamo t. i. "no-checkout" izkušnjo, kjer trenja v nakupnem procesu zaradi plačevanja sploh ni več. Za primer naj navedem izkušnjo Uber, kjer prevoz preprosto naročiš, izvedeš in izstopiš, vse drugo se naredi samodejno. Nekaj podobnega se dogaja na primer pri dostavi hrane – naročiš in prevzameš, rokovanja z gotovino ali karticami ob uporabi ni več. In teh primerov bo vedno več.

Potrošniki so vedno bolj naklonjeni digitalnim načinom plačevanja – v porastu je mobilno plačevanje, brezstično plačevanje. Po raziskavi MasterIndex je kar 86 odstotkov Slovencev prepričanih v varnost spletnega nakupovanja. Koliko truda družba Mastercard vlaga v zagotavljanje varnosti?

Pravzaprav celoten sistem Mastercard temelji na dveh temeljih – varnosti in uporabnosti. Še pred nekaj leti sta bila ta pojma obratno sorazmerna, torej večja ko je bila varnost (z uporabo več varnostnih elementov, preverjanj itd.), slabša je bila uporabniška izkušnja.

Z razvojem tehnologije in predvsem tehnično opremljenostjo prebivalstva s pametnimi telefoni se je zgodil preboj, kjer se varnost in uporabnost lahko razvijata hkrati, skladno.

Mastercard s svojimi partnerskimi in konzorcijskimi povezavami krepi varnost tako na tehnološki ravni kot pri standardizaciji opreme in standardizaciji pravil plačilne sheme, tako da ustrezno zaščiti uporabnike.

Poleg tega pa je Mastercard razvil tudi kup tehnoloških rešitev, ki našim partnerjem (bankam in procesorjem) omogočajo pravočasno zaznavo poskusov zlorab in upravljanje tveganj.

Uporabnik je popolnoma zaščiten pred zlorabami

Katere so glavne varovalke, da lahko potrošniki popolnoma zaupamo mobilnim in drugim digitalnim plačilom? Pri tem mislimo na biometrične tehnologije, tokenizacijo.

Najprej bi omenil predvsem pravila uporabe, ki so v skladu z regulativo narejena tako, da v popolnosti zaščitijo uporabnika pred nepooblaščeno uporabo in zlorabami, če uporabnik seveda ravna vestno ter v skladu s pravili in pogoji uporabe bančnih kartic.

V ozadju pa so seveda tudi druge tehnične varovalke, kot ste jih nekaj omenili. Lahko rečemo, da je uporabniška izkušnja na fizičnih prodajnih mestih s t. i. metodo čip&pin ali pri brezstičnem plačevanju manjših zneskov praktično popolna, saj je izjemno udobna, preprosta, hitra in varna. Podatki na kartici so kriptirani na način, da jih je pravzaprav nemogoče nepooblaščeno uporabljati.

Večji izziv predstavlja spletno nakupovanje, kjer ne obstaja fizični stik med uporabnikom in trgovcem. Praktično vse zlorabe se zgodijo v tem okolju, zato je glavni izziv, kako zagotoviti varnost, vendar hkrati zagotoviti udobje pri nakupovanju na daljavo.

Tokenizacija je že ena od rešitev, ki močno zmanjša tveganja v celotnem sistemu. Deluje v ozadju in je uporabnik niti ne zazna. Na kratko, gre za sistem, ki vsakemu spletnemu trgovcu, kjer vpišemo podatke o kartici, dodeli poseben unikaten "žeton", namesto originalne številke kartice. Tako je baza žetonov v primeru hekerskega napada na trgovca povsem neuporabna, ker nihče drug ne more prožiti transakcij z žetoni razen dotičnega trgovca. Posledica je, da uporabniki niso ogroženi, ko so take baze podatkov kompromitirane, poleg tega pa tudi ni potrebna menjava milijonov kartic, ki so bile podvržene kraji baze, kot je bilo to v preteklosti.

Biometrija v primeru uporabe na mobilnem telefonu je predvsem korak v smer izboljšanja uporabniške izkušnje in zamenjuje PIN- oziroma SMS-kode, ki smo jih smo navajeni. Biometrija oziroma širše, potrjevanje transakcij prek mobilne aplikacije, je novost, ki ima pred SMS kar nekaj prednosti – na primer pri potrditvi transakcije dobimo povzetek celotnega nakupa (komu plačujemo in koliko), kar je še dodatna varovalka.

Del odgovornosti za varno uporabo leži na uporabniku

Kakšni so odzivi potrošnikov, ki so zaščiteni z instrumentom Zero liability − nična odgovornost?

Seveda je to pomembna značilnost plačilne storitve Mastercard, ki je privzeto na voljo oziroma obvezna za vse licenčne partnerje. V grobem pomeni, da je sistem zasnovan tako, da so uporabniki stoodstotno zaščiteni pred zlorabo, če se držijo osnovnih pravil rokovanja s plačilnim instrumentom. Naj omenim, da se uporabniki v povprečju teh pravil držijo in zlorab ni veliko. Se pa dogaja, da si kartice izmenjujejo, pošiljajo fotografije kartic, PIN-številko hranijo na kartici, pogoste so tudi t. i. družinske zlorabe, ko otrok nevede kupuje na spletu, kjer je starš predhodno omogočil plačilni instrument. Del odgovornosti za uporabo seveda še vedno leži na uporabniku.

Ljudje smo se med epidemijo navadili na veliko kupovati prek spleta. Ta trend se bo verjetno nadaljeval. Kaj bo družba Mastercard ponudila potrošnikom, da bomo še bolj brezskrbno iskali svoje najljubše stvari po internetu?

Trend razvoja spletne trgovine je bil prisoten že pred pandemijo, vendar je lani dobil močan pospešek. Pandemija je namreč vplivala na to, da je marsikoga prisilila v uporabo spletnega nakupovanja. V Sloveniji je to vplivalo predvsem na razvoj domače spletne trgovine, veliko ponudnikov je svojo izkušnjo razširilo tudi na splet. Beležimo visoko rast novih uporabnikov, ki jim je izkušnja zlezla pod kožo, in se bodo tudi po končani pandemiji odločali za spletne nakupe.

Mobilna plačila so še v zgodnji fazi

Kaj bi svetovali ljudem, ki so še vedno skeptični do uporabe mobilnih načinov plačevanja, uporabe brezstičnih kartic? Verjetno bi jim predstavili vse prednosti tovrstnega plačevanja?

Ko govorimo o brezstičnem plačevanju, mislim, da skoraj ni uporabnikov, ki nasprotujejo tovrstni uporabi. Če že obstajajo, imajo še vedno možnost opraviti t. i. čip transakcijo, da kartico vstavijo v terminal in jo potrdijo s PIN-om. Izkušnje s terena sicer kažejo, da tega skoraj ni.

Za mobilna plačila, torej plačila z mobilnim telefonom, pa lahko rečemo, da smo še v zgodnji fazi. Ne bojimo se prevelike skepse, saj je varnost zagotovljena. Gre bolj za izbiro potrošnika, kakšen način plačila mu je najudobnejši. Na primer, sam zelo rad uporabljam svojo pametno uro, ki se mi zdi od vseh metod najbolj priročna (ker je dejansko "pri roki"), pa še vedno je z menoj, tudi ko nimam s seboj denarnice ali celo telefona.

Ko bodo banke svojim komitentom ponudile celoten nabor teh rešitev, kar je bolj ali manj zgolj vprašanje časa, potem si bo vsak uporabnik lahko izbral najljubšo rešitev.

Kaj pa bi svetovali podjetjem, ki se ne morejo odločiti, da bi sprejemali tudi mobilna plačila ali plačila z nosljivimi napravami? Kaj zamujajo?

Ko se podjetje odloči za sprejem kartic, to avtomatično zajame vse načine plačevanja, tudi mobilna plačila s telefoni in nosljivimi napravami. Ravno to je lepota standardiziranega sistema – trgovca niti ne zanima, kako in s čim bo uporabnik plačal. Njega zanima zgolj to, da so plačila varna, hitra, ugodna in da bo zanesljivo poplačan.

Lahko pa rečem, da trgovec, ki ne sprejema elektronskih plačil, zamuja predvsem kupno moč potencialnih kupcev, ki se vedno bolj odločajo za obisk tudi na podlagi tega, kako lahko plačajo. Pa tudi, uporabnik lahko z gotovino trgovcu plača zgolj znesek, ki ga ma trenutno v denarnici, medtem ko različne oblike elektronskih plačil, tudi prek kreditnih kartic ali obrokov, povečujejo trenutno kupno moč – in to je bistvena stvar, ki jo zamuja trgovec, ki kartic ne sprejema.

"Mastercard se tudi v prihodnosti vidi kot vodilno podjetje na področju plačevanja – ne zgolj kartičnega, ampak plačevanja na splošno, v vseh oblikah. Zato pospešeno razvijamo tehnološke rešitve in se zelo hitro transformiramo iz kartičnega v t. i. multirail plačilno podjetje. V ozadju pa širimo naš nabor tehnoloških rešitev, da našim partnerjem lahko ponudimo vse zaledne elemente, ki jih vstop v mednarodne plačilne sisteme potrebuje."

