Jure pristal v svojih najhujših nočnih morah. Sanje ali resničnost? #video

Jure, kot ga še ne poznamo.

V katero skupino ljudi spada Jure, je vsem, ki redno spremljate Digitalni mitolom, že povsem jasno. Jure je nepoboljšljiv dvomljivec. Tokrat se je znašel v svojih najhujših nočnih morah.

Jure, Žiga in Mastercard so izsledili nekaj pogostih mitov o rešitvah brezgotovinskega plačevanja in jih "razbili" z dejstvi.

Mit 4: Plačevanje na spletu ni varno, lahko izgubite denar.

Resnica: Plačevanje na spletu JE varno in NE morete izgubiti denarja

Vsak se mora kdaj posvetovati s strokovnjakom.

Mastercard Identity Check™ poskrbi za močnejšo overitev vaših plačil, saj še dodatno preveri vašo identiteto. Nična odgovornost oziroma Zero liability pa je storitev, s katero kot imetnik kartice niste odgovorni za nakupe, ki jih niste opravili sami in ste zaščiteni pred prevaro. Ob nepooblaščeni uporabi vaše kartice je zagotovljeno vračilo stroškov.

Platforma družbe Mastercard za tokenizacijo pa z uporabo naključno ustvarjenih ključev zagotavlja izboljšano raven varnosti. Poverilnice s kartice se nadomestijo s tako imenovanim "žetonom", ki je edinstven za denarnico oziroma trgovca, kar pomeni, da kartice ni mogoče klonirati ali uporabljati na nedovoljen način. Tokenizacija je seveda varna le, če svoje naprave varno uporabljamo in nikomur ne zaupamo svojih gesel in drugih plačilnih podatkov. Če upoštevamo osnovna pravila varnosti in znamo izkoristiti najnovejšo tehnologijo, bomo ostali zaščiteni.

Kako preprečiti neljuba presenečenja?

Potrošniki smo pred goljufijami s plačilnimi karticami močno zaščiteni z Evropsko direktivo 2015/2366 o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2). Dvojno potrjevanje spletnih nakupov s plačilno kartico je videti tako, da moramo nakup v določenem časovnem obdobju (npr. petih minutah) potrditi še v svoji spletni banki, do katere dostopamo z mobilnim telefonom ali računalnikom.

Zakonodajna novost pri potrjevanju spletnih plačil krepi varnost potrošnikov in zato tudi ukradenega ali izgubljenega telefona nepridipravi ne bodo mogli zlorabiti za neavtorizirana plačila.

Pri nakupih prek spleta obstaja kar nekaj varnostnih pravil, ki jih moramo upoštevati, če želimo varno poslovati in uživati v nakupih. Najprej preverite spletno stran, od koder kupujete. Če se v naslovu povezave izpiše "https", pri čemer črka "s" na koncu pomeni "security", ste lahko prepričani, da je stran varna za uporabo. Preberite si podatke o podjetju in preverite komentarje drugih uporabnikov. Če stran nima podanih vseh podatkov o podjetju, vračilih, carinjenju, potem ni najbolj primerna za uporabo.

Pred naročilom preverite stroške poštnine in carinjenja. Nakup ni pameten, če so na koncu stroški poštnine in carinjenja višji od samega nakupa. Na koncu pa ne izbrišite podatkov o pošiljki in elektronskega računa.

Naročiti ali ne naročiti?

V posebnem sklopu člankov Digitalni mitolom vam bomo v prihodnjih tednih predstavili vse prednosti digitalnega načina plačevanja, ki počasi postaja naša vsakdanjost.

V zabavnih življenjskih položajih bomo spremljali Jureta Godlerja in Žigo Kukoviča, ki bosta za nas razbijala in lomila mite o digitalnem plačevanju.

