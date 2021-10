Zakaj je Jure preživel čudovit prost dan med papirji? #video

Kupi papirjev, nepregledni podatki, ki jih je treba vnesti v nešteto obrazcev, in negotovost, ko opravimo nakup – je to naša nova realnost? Ljudje, ki dvomijo o uspešnosti spletnega nakupovanja, si tako predstavljajo celoten proces. Po njihovem mnenju gre za neko imaginarno aktivnost, ki naj bi bila zaradi digitalne narave preveč zapletena.

Oglejte si zadnji del serije Digitalni mitolom in se prepričajte, da so vaše skrbi glede tega, da so spletni nakupi preveč zapleteni, povsem odveč. Jure se je sicer na svoj prvi spletni nakup temeljito pripravil in sploh ne dvomimo, da mu ne bi nekoč tudi uspel.

Jure, Žiga in Mastercard so izsledili nekaj pogostih mitov o rešitvah brezgotovinskega plačevanja in jih "razbili" z dejstvi.

Mit 5: Spletni nakupi so zapleteni in vnašati je treba veliko podatkov.

Resnica: Spletni nakupi NISO zapleteni in NI treba vnašati veliko podatkov.

S storitvijo Mastercard Biometry in Card-on-File so hitra, enostavna in varna plačila zagotovljena in ste lahko brez skrbi – ne boste se znašli v kaotičnem vrtiljaku birokracije.

Biometrična tehnologija, ki je vgrajena v različne digitalne rešitve, nam odpira nove možnosti v digitalnem svetu, ki postaja naša nova realnost.

Biometrija omogoča identifikacijo uporabnika na podlagi edinstvenih človeških lastnosti. Družba Mastercard na svojih biometričnih karticah združuje tehnologijo čipov s prstnimi odtisi za priročno in varno preverjanje identitete imetnika kartice za nakupe v trgovinah.

Vgrajen senzor, ki ga poganja čip, potrjuje identiteto s prstnim odtisom in ga je mogoče uporabljati na pametnih oziroma EMV-terminalih po vsem svetu. Med transakcijo vgrajeni senzor zajame in uskladi prstni odtis imetnika kartice z digitalno predlogo, shranjeno na kartici. Biometrični podatki imetnika kartice v nobenem trenutku ne zapustijo kartice, saj se biometrični zajem in ujemanje v celoti izvedeta na kartici. Če je ujemanje uspešno, se transakcija preveri in imetniku kartice ni treba predložiti kode PIN ali podpisa.

Storitev Card-on-File (COF) je marsikje že standard, ki ga spletne trgovine ponujajo svojim kupcem in ki močno olajša in poenostavi nakupni proces. Card-on-File omogoča, da se ob potrjevanju transakcije kupcu ne odpirajo dodatna okna za vpisovanje kartičnih podatkov, saj so podatki za plačilo že shranjeni in jih ni treba vedno znova vnašati. Poudariti moramo, da so varno shranjeni. V ozadju potekajo vrhunsko izpopolnjeni algoritmi in analitika, ki izvede večplastno varnostno preverjanje uporabnika. S tem se preprečijo morebitne zlorabe kartic in podatkov na karticah.

Vseeno bodite previdni in si naročite varnostno sporočilo SMS ter nakupujte le na straneh, ki imajo šifriran protokol https. S pomeni security in vam pove, da gre za varno stran.

Pri podjetju Mastercard se zavedajo, da je varna in dosledna plačilna izkušnja ključna za optimalno nakupovanje. Storitev Mastercard Identity Check dodatno preveri vašo identiteto. Zelo pomembno je, da ima kartica storitev Zero Liability – nično odgovornost. To pomeni, da kot imetnik debetne kartice Mastercard niste odgovorni za nakupe, ki jih niste opravili sami.

