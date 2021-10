V Europarku Maribor vas ta teden čaka 72 ur norih avantur

Obilo modnega navdiha in najbolj aktualne trende za hladnejše dni najdete tudi v Europarku Maribor, kjer vas vse od četrtka, 21. oktobra, do vključno sobote, 23. oktobra, čaka 72 ur norih avantur, noro ugodnih nakupov in izjemnih popustov.

Vsi obiskovalci, ki boste v katerikoli prodajalni ali lokalu največjega nakupovalnega središča severovzhodne Slovenije opravili nakup za 10 evrov ali več, boste lahko sodelovali v veliki nagradni igri EuroparkovJack in se potegovali za darilne bone Desetak v skupni vrednosti pet tisoč evrov.

Nori popusti, pestro dogajanje, zvrhan koš presenečenj

Prihajajoči konec tedna, to je od četrtka, 21. oktobra, do vključno sobote, 23. oktobra, v Europarku Maribor pripravljajo 72 ur norih avantur, ki bodo v znamenju norih popustov, pestrega spremljevalnega dogajanja in številnih presenečenj.

V Europarkovih prodajalnah, kjer že najdete najnovejše modne kolekcije za jesen in zimo, si lahko v naslednjih dneh tako privoščite noro ugodno nakupovanje za vso družino. Poleg modnih užitkov vas na Europarkovih nakupovalnih ulicah čakajo tudi bogato spremljevalno dogajanje in nepozabna presenečenja!

Za piko na i pa ne zamudite velike nagradne igre EuroparkovJack, ki vam odpira vrata v svet najugodnejših nakupov! Vsi, ki boste v Europarkovih prodajalnah ali gostinskih lokalih opravili nakup za 10 evrov ali več, se boste v sklopu nagradne igre namreč lahko potegovali za darilne bone Desetak v skupni vrednosti pet tisoč evrov.

Naj se modno razvajanje začne – podajte se norim avanturam naproti!

Europark Maribor upravlja SES Spar European Shopping Centers

Nakupovalno središče Europark Maribor upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. Trenutno podjetje upravlja 30 nakupovalnih središč v srednji, južni in vzhodni Evropi s skupno površino več kot 820 tisoč kvadratnih metrov. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. Leta 2020 so najemniki na lokacijah SES – Spar European Shopping Centers ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. SES že od vsega začetka ponuja svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, nadzora gradnje, oddajanja nakupovalnih površin in upravljanja nakupovalnih središč tudi zunanjim lastnikom nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so bila že večkrat nagrajena z državnimi in mednarodnimi priznanji na področju arhitekture in oblikovanja, trajnostnega razvoja, prometnega načrtovanja in inovativnega trženja. Nakupovalno središče ALEJA Ljubljana, ki se je odprlo maja 2020, je letos prejelo svetovno priznano nagrado global RLI award v kategoriji "Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje". SES je del skupine SPAR Austria.

Nakupovalno središče Europark Maribor je prejelo naslednje mednarodne nagrade:

v letih 2009, 2010, 2015 in 2016 z različnimi marketinškimi kampanjami med finalisti za mednarodno nagrado solal marketing award, ki jo podeljuje Mednarodno združenje nakupovalnih središč za najučinkovitejše kampanje trženja v Evropi in Južni Afriki. Leta 2020 pa je prejelo certifikat TüV Süd za odlične higienske ter varnostne standarde.

