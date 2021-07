Razgledi vašega življenja

Foto: Anže Vrabl

V Stari Šiški, nasproti parka Tivoli, se je danes zgodil trenutek sreče, ki bo ustvaril prostor za 70 srečnih zgodb. Na izjemni lokaciji le korak do središča prestolnice sta g. Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana in g. Jascha Popovic, direktor podjetja Bellevue Living, d. o. o. slavnostno prerezala trak ter z vzpodbudnimi besedami naznanila rast dveh šestnajstnadstropnih stolpov, ki bosta nudila priložnost srečnega bivanja z lepimi razgledi.

Foto: Anže Vrabl

Preteklo leto je stekla uspešna promocijska kampanja, ki je obeležila prvi korak k realizaciji ljubljanske novogradnje v Spodnji Šiški, kar je v pozdravnem govoru poudaril tudi direktor podjetja Bellevue Living d. o. o., g. Jascha Popovic: »S ponosom danes stojim tukaj in naznanjam, da je bil prvi korak k uresničitvi moderne soseske Bellevue Living izjemno uspešno izpeljan. Dokazali smo si, da nas kljub nepredvidljivim okoliščinam nič ne preseneti in da neomajno sledimo svojemu cilju – ustvariti moderno rezidenco z lepimi, meni najljubšimi razgledi.«

Foto: Anže Vrabl

Moderna soseska Bellevue Living bo izrazito trajnostno naravnana zazidava, ki bo prepričala že s svojo imenitno lokacijo, razpeto med urbanim središčem in zeleno naravo pod Rožnikom. Dejstvo, da bo gradnja dosledno upoštevala sodobne energetske standarde, obenem pa sledila načelom trajnostnega urbanizma, je v govoru izpostavil tudi g. Edo Škufca, član uprave CGP, d. d. Družba CGP d.d. je obenem tudi glavni izvajalec gradbenih del, katerih zaključek je predviden naslednje leto poleti.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Kompleks Bellevue Living bo namenjen tistim, ki želijo izkusiti urbani življenjski slog mesta, imeti hiter in enostaven dostop do prometnih povezav in vse potrebne infrastrukture, obenem pa biti blizu narave. Župan Mestne občine Ljubljana, g. Zoran Janković je pred slavnostnim prerezom traku velikodušno izpostavil, da novogradnja pomeni obogatitev Ljubljane in lepo priložnost za uresničitev bivanjskih načrtov tako družin, milenijcev kot seniorjev. Bodočim stanovalcem soseske Bellevue Living je zaželel prijetno bivanje ob lepih razgledih.

Govorci so dogodek pospremili s harmonično noto in skupnim prepričanjem, da so z današnjim dnem še korak bližje zastavljenemu cilju - uresničitvi funkcionalnega objekta, ki bo v zadovoljstvo tako kupcem kot preostalim prebivalcem Stare Šiške.

Za podrobne informacije o stanovanjskem kompleksu Bellevue Living obiščite spletno mesto bellevue-living.si

Naročnik oglasnega sporočila je FCB.