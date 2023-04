Kranjska Gora je že pripravljena na naslednji spektakel

Kranjska Gora in Planica bosta 20. in 21. maja spet gostili najbolj slovečo svetovno serijo tekov z ovirami. - SPARTAN TRIFECTA WEEKEND prinaša zabavo za vso družino ter rekreacijo za ljubitelje miganja in kvalitetnega preživljanja prostega časa, v kulisi Triglavskega narodnega parka pa se bodo spet spopadli tudi svetovni šampioni tekov z ovirami (OCR).

Dolina pod Poncami bo po lanski premieri že čez slab mesec spet gostila SPARTAN TRIFECTA VIKEND, polnokrvno izvedbo slovenske edicije najbolj sloveče serije tekov z ovirami. Eno najlepših in tudi najzahtevnejših prog v koledarju je lani premagalo čez 1.700 tekmovalcev iz 34 držav, v razredu elite pa sta slavila naša zvezdnica Rea Kolbl in ekipni svetovni prvak Jeremie Gachet.

Exatlonovci na Spartan Race Foto: Nik Bertoncelj

Tudi letos prihajajo v Slovenijo najboljši svetovni tekači z ovirami, a Spartan je odličen izziv za vsakogar, saj je primeren za vsako telesno pripravljenost, bistvo Spartana je testiranje svojih sposobnosti ter premagovanje lastnih mej. Vse skupaj pa je še bolj zanimivo, če se na progo ne podaš sam, ampak z družbo prijteljev, ki se na progi vzpodbujajo in izzive premagujejo skupaj.

Foto: Nik Bertoncelj

Simon Rožnik, direktor agencije Extrem, ki organizira Spartan Race Slovenia: »Da gre za kvaliteten športno-zabavni dogodek z velikim turističnim in promocijskim potencialom za destinacijo Kranjska Gora in celotno Slovenijo, ni bilo nikoli vprašljivo. Letos je za Spartan Race Slovenija prijavljenih že čez 2.000 tekmovalcev s celega sveta, k nam pa bodo prišli iz še več držav kot lani. Eden glavnih magnetov kranjskogorskega teka pa je čudovita naravna kulisa, s katero se lahko kosajo le redka svetovna prizorišča, kar so ob dobri organizaciji in gostoljubnih domačinih najbolj izpostavljali tudi udeleženci lanske premiere."

Foto: Spartan race

Teki z ovirami, obstacle course races (OCR) oz. 'oviratloni' so eden najhitreje rastočih športov na svetu, ki že trka na vrata olimpijske družine. Čeprav je SPARTAN že postal tudi profesionalni šport s tekmami po vsem svetu in svetovnim prvenstvom, so teki z ovirami predvsem odlična popestritev rekreativnih tekaških treningov in zabava za vso družino ali skupine prijateljev.

Ob različnih zahtevnosti prog - BEAST (21 km + 30 ovir), ELITE (11,5 km, 25 ovir) in SPRINT (5 km + 20 ovir), TRIFECTO opravi, kdor premaga vse tri razdalje v enem vikendu - in zahtevnostnih skupinah lahko vsakdo najde izziv zase, vse skupaj pa je predvsem zabava, premagovanje samega sebe in nepozabna izkušnja.

Slovencem je teke z ovirami približala tudi Rea Kolbl, skoraj nepremagljiva tekmovalka na najdaljših razdaljah. Vabi vas, da se preizkusite vsaj v odprtem razredu na najkrajši razdalji, da spoznate ta čudoviti šport, ki združuje tek, vaje za moč in spretnost. Pri otrocih so bolj kot tekmovanje v ospredju gibanje, zabava in druženje.

