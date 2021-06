Kaj ne sme manjkati v vaši poletni omari?

Pa smo le dočakali nekaj toplejših dni, piknike v naravi in večerni živžav na ulicah. Končno smo lahko pospravili toplejša oblačila in v omari naredili prostor za lahkotnejšo garderobo.

Foto: Getty Images

Ste med pospravljanjem omare ugotovili, da bi bil že skrajni čas za dopolnitev vaše poletne kolekcije oblačil? Vas je presenetilo, da lanski sandali niso več v najboljšem stanju? To se nam pogosto zgodi pred začetkom poletne sezone, letos pa smo tako hitro skočili iz hladne pomladi v toplo poletje, da se nam pravzaprav sploh ni uspelo zares pripraviti. Brez skrbi, po modni navdih se lahko odpravite v Europark Maribor, kjer vas čaka bogata ponudba najaktualnejših poletnih modnih trendov.

Vedno v trendu

Poletje je resnično čas, ko lahko pustimo svoji domišljiji prosto pot in preizkušamo različne modne stajlinge. V izložbah Europarkovih prodajaln že kraljujejo najnovejše poletne modne kolekcije za vso družino, ki jih lahko kombinirate tako za poslovne priložnosti kot tudi za bolj sproščene počitniške trenutke. Kaj vse bomo nosili letos poleti? Dame boste zagotovo blestele v krilih različnih dolžin, ki jih lahko kombinirate z ljubkimi topi. Naj bo to karo vzorec ali preprosta bela barva – top je kos, ki ne sme manjkati v vaši poletni omari. V svoj poletni nabor dodajte še obleko s cvetličnim vzorcem in igriv dvodelni komplet, ki ju lahko oblečete tako za sprehod po mestu kot za večerjo ob morju. Letošnje poletje bo tudi v znamenju naborkov, zato si le privoščite kak modni dodatek z naborki. Ljubiteljice visokih pet bodo gotovo navdušili sandali z naborki! Že komaj čakate dolge poletne večere?

Moški trendi za brezskrbne poletne dni

Tudi moška moda za poletje obljublja sproščen slog. Široka paleta barv in drzne kombinacije tako ne bodo nič nenavadnega – dragi gospodje, po mili volji lahko eksperimentirate z različnimi modnimi stili! Dovoljene in celo zaželene so tudi najbolj žive barve, ki si jih lahko zamislite. Majice s kratkimi rokavi različnih barv, srajce z igrivimi živobarvnimi potiski, kosi z navtičnim vzorcem, bermuda hlače, modne jeans hlače – vse to so oblačila, v katerih boste to poletje najbolj v trendu. Kaj pa obutev? Omislite si vedno modne mokasine, udobne natikače ali trendovske superge. Če potrebujete ideje, kako lahko vse te modne kose, ki se na prvi pogled zdijo skoraj nezdružljivi, smiselno uskladite, se sprehodite po Europarkovih nakupovalnih ulicah in poiščite svoj modni slog tega poletja!

Naročnik oglasnega sporočila je Europark.