Izjemno košarkarsko vzdušje na strehi Cityparkove parkirne hiše

Na strehi Cityparkove parkirne hiše so bila ekipam na voljo štiri igrišča za ulično košarko. Na turnirju je skupno sodelovalo 26 ekip, in sicer 21 osnovnošolskih in 5 srednješolskih.

Andrej Ropret, center manager Cityparka, je poudaril, da je Cityparku v veselje in ponos, da že vrsto let organizirajo to športno prireditev, in da opažajo, da je zanimanje vsako leto večje.

"Vseskozi se tudi trudimo in vsako leto podpiramo in namenjamo tudi sponzorska sredstva različnim športnim klubom," je pojasnil center manager Cityparka.

Sistem tekmovanja je bil razdeljen v deset kategorij, in sicer: tri kategorije za fante in tri za dekleta iz osnovnih šol ter dve kategoriji za fante in dve za dekleta iz srednjih šol. "V zanimivih tekmah ulične košarke smo ob koncu zmagovalcem po kategorijah podelili medalje," je dodal Andrej Ropret.

Turnir v Cityparku je bil zadnji od štirih kvalifikacijskih turnirjev za prvaka Slovenije, ki so potekali v Ljubljani, Mariboru in Celju. Najboljše ekipe predtekmovanj so se uvrstile na velik finalni turnir, ki bo to soboto, 11. septembra, na Kongresnem trgu v Ljubljani.

