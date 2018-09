Vračata se Dan. in serija Dragi sosedje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se je začel prvi šolski dan – dan za nove začetke in tudi na Planet TV prihaja nova, zanimiva vsebina. Danes se vrača oddaja Dan. z Lili Žagar in Katjo Tratnik, jutri pa se začenja nova sezona priljubljene televizijske serije Dragi sosedje.

"Najbolj se spominjam hrenovk," svoje spomine na prvi šolski dan v svojem hudomušnem stilu strne igralka in pisateljica Desa Muck, ki v seriji Dragi sosedje igra gospo Čužnik.

Marka Miladinovića – Mileta, ki ga poznamo po vlogi naivnega in ubogljivega možakarja Mojmirja Pliberška, pa na prvi šolski dan spominja slabo vreme. "No, in letos očitno ne bo nič drugače," še doda igralec.

Lepo Inti Šraj, ki je v seriji ustvarjena za poželenje in se z manipuliranjem zabava z vsemi moškimi v bloku, pa lepi spomini vežejo predvsem na prve univerzitetne dni, ki jih je preživela v Parizu. "Tam se vsak dan začne s poljubi, kar je zelo prijetno in zanimivo," pove temnolaska.

Še več zanimivosti o prvem šolskem dnevu znanih Slovencev boste izvedli v oddaji Dan, ki bo na sporedu danes ob 17. uri. Na male zaslone se tako vračata priljubljeni voditeljici Lili Žagar in Katja Tratnik. Jutri pa se začenja nova sezona humoristične serije Dragi sosedje, ki bo prvič na sporedu v torek ob 18.30 na Planet TV.