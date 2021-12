ALEJA bo obiskovalce razvajala tudi med prazniki

Pravljična ALEJA (Foto: Robert Krumpak)

Ta petek, 24. decembra, in prihodnji, 31. decembra, bo Interspar odprt od 7. do 17. ure, preostale trgovine in gostinski lokali pa od 8. do 17. ure. Do 17. ure bosta obratovala tudi Planet Lollipop in drsališče na ALEJI SKY.

Drsališče bo odprto tudi to soboto, 25. decembra, in prihodnjo soboto, 1. januarja 2022, in sicer od 11. do 19. ure. V nedeljo, 26. decembra, in 2. januarja 2022 pa bodo od 11. do 21. ure odprti gostinski lokali in drsališče.