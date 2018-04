Saša Mihelčič: Ves čas delam, a življenje je lepo

Gorske sanje

Saša Mihelčič, ki v Gorskih sanjah igra Matejino mamo, je sprva na avdicijo prišla za drugo vlogo v seriji. A ko so producenti in režiserji videli, kako lep nasmeh ima, so menili, da bo popolna za vlogo Alenke, saj je ta pogosto nasmejana in eden najbolj pozitivno naravnanih likov v seriji.