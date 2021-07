Večerno neurje podiralo drevje in razkrivalo strehe

Vremenska fronta, ki je v sredo zvečer prešla Slovenijo, je prizadela predvsem Ljubljano in okolico, posamezne dogodke pa je uprava za zaščito in reševanje zabeležila tudi na območjih Cerknega, Braslovč, Rečice ob Savinji in Žalca ter Podvelke. Neurje z vetrom je podiralo drevje, razkrilo nekaj ostrešij objektov in poškodovalo drugo infrastrukturo.