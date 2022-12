V Stockholmu podelili še preostale Nobelove nagrade

Po podelitvi Nobelove nagrade za mir v Oslu so danes nato v Stockholmu nagrado prejeli še odlikovanci za ostala področja. Prireditev je tokrat prvič po dveh letih potekala v živo, zato so se je udeležili tudi nagrajenci preostalih dveh let.

Nagrada za fiziologijo ali medicino je šla letos v roke švedskemu genetiku Svanteju Pääbu. Nobelovci za fiziko so Alain Aspect, John F. Clauser in Anton Zeilinger, nagrado za kemijo pa so letos prejeli Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal in Karl Barry Sharpless.

Svante Pääbo, Nobelov nagrajenec za fiziologijo ali medicino. Foto: Guliver Image

Nobelovo nagrado za književnost je prejela francoska pisateljica Annie Ernaux, nagrajenci za ekonomijo pa so Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond in Philip H. Dybvig.

Na slovesnosti v Koncertni dvorani v Stockholmu je nagrade nagrajencem, ki so bili oznanjeni oktobra, izročil švedski kralj Gustav XVI.

Predsedujoči Nobelovemu odboru Carl-Henrik Heldin je pri tem izpostavil, da je letošnje leto posebno, saj po dveh letih koronskih omejitev prireditev končno znova poteka v živo. "Spričo številnih kriz in izzivov svet potrebuje zavzete znanstvenike, ki neutrudno iščejo resnico in širijo meje našega vedenja," je dodal.

Annie Ernaux, Nobelova nagrajenka za književnost. Foto: Guliver Image

Za letošnjimi nagrajenci so tokrat v dvorani v švedski prestolnici sedeli tudi nagrajenci obeh preteklih let, ki zaradi pandemije pred tem niso mogli priti na Švedsko.