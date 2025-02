Italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je bila zaradi ravnanja vlade ob aretaciji vodje libijske pravosodne policije Osame Almasrija Nadžima na italijanskih tleh in njegovi kasnejši izpustitvi deležna kritik, se je znova znašla v težavah. Domnevna žrtev Nadžima, ki je osumljen vojnih zločinov, je zoper Meloni in dva ministra vložila ovadbo.

Sudanec Lam Magok Biel Ruei, sicer prosilec za azil v Italiji, je danes pri rimskem državnem tožilstvu vložil kazensko ovadbo zoper Giorgio Meloni ter notranjega ministra Mattea Piantedosija in pravosodnega ministra Carla Nordia, poročajo italijanski mediji.

Sudanec, ki naj bi bil ena od domnevnih žrtev Osame Almasrije Nadžime, v ovadbi trdi, da so Meloni, Piantedosi in Nordio pomagali in podpirali osumljenega vojnih zločinov pri izogibanju roki pravice. Vladi v Rimu očita, da je Nadžimu pred dvema tednoma dovolila, da se je nekaznovano izognil aretaciji in se vrnil v državo izvora, s čimer je preprečila sodni proces proti njemu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Državni tožilec je sicer prejšnji teden proti Meloni in obema ministroma sprožil preiskavo, potem ko je Rim izpustil in v Libijo z državnim letalom prepeljal libijskega generala, čeprav je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) zanj izdalo nalog za aretacijo zaradi obtožb umora, posilstva, spolnega nasilja in mučenja pripornikov v libijskem zaporu Mitiga.

Meloni je ob tem zatrdila, da je preiskava njene vloge pri izpustitvi Nadžima politično motivirana.

Libijskega generala aretirali na nogometni tekmi v Torinu

Libijskega generala, za katerega je ICC izdal nalog za aretacijo zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti od 15. februarja 2015, je italijanska policija aretirala 19. januarja v Torinu, kamor si je prišel ogledat nogometno tekmo.

Italijanske oblasti so ga tri dni kasneje izpustile iz postopkovnih razlogov na podlagi odločitve prizivnega sodišča in ga vkrcale na državno letalo, s katerim so ga izgnali v Libijo. To so kritizirali tako italijanska opozicija kot ICC.

Člani levosredinske opozicije, med njimi Gibanja petih zvezd in demokratov (PD), so danes pozvali Meloni, naj nemudoma poroča parlamentu o primeru Osame Almasrija Nadžima.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani, ki je hkrati tudi podpredsednik vlade, pa je danes v Rimu dejal, da je preiskovanje premierke Meloni in drugih članov vlade v zvezi s primerom Almasrija "smešno in škoduje ugledu Italije v svetu", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.